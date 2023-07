Pianista Bruno Hrabovsky homenageia a banda Pink Floyd em concerto no Teatro Glauce Rocha

No dia 5 de julho, o pianista Bruno Hrabovsky volta à Campo Grande para fazer uma apresentação no Teatro Glauce Rocha, com repertório completo de músicas da banda britânica Pink Floyd, sob o nome de Rock ao Piano. No ano passado, o artista veio à capital para interpretar sucessos da banda Queen ao piano, e teve o maior público registrado em seus concertos solo dos últimos nove anos.

O secretário de Projetos e Eventos Culturais da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, Eduardo Silva Escrivano, explica que o concerto é uma parceria entre o Sesc e a UFMS, como parte do programa Mais Cultura. “Este tipo de evento visa oportunizar à comunidade acadêmica o acesso a bens culturais que possam trazer experiências transversais ao ambiente da Universidade”.

Segundo o pianista, o principal objetivo do concerto é narrar a história do Pink Floyd, sua maior influência artística, apresentando diferentes momentos da banda, com um repertório que foge do comercial. “Estudo piano erudito desde pequeno, mas sempre fui muito roqueiro, e, no início da adolescência, que eu comecei a ver que eu conseguia muito facilmente tirar músicas de ouvido, eu comecei cada vez mais a criar arranjos daquilo que eu mais gostava de ouvir”.

O artista explica que, enquanto a música não tinha ainda se tornado seu trabalho, passou muitos anos criando arranjos como um hobby e compartilhando nas redes sociais. Porém, em 2013, o pianista conta que arriscou alguns concertos, e eles acabaram dando mais certo do que imaginava, fazendo com que abraçasse a música como profissão, enquanto podia fazer aquilo que mais gostava: tocar rock usando apenas o piano.

Voltar à cidade para realizar um concerto no Glauce Rocha estava dentro dos planos, isso porque além de ter sido acolhido, teve o maior público do seu projeto. Com ouvintes variados e alta receptividade, os concertos ao piano costumam atrair não apenas quem conhece os artistas que interpreta, mas também amantes da música clássica e curiosos. “Esse ano completamos 10 anos de Rock ao Piano, é um ano muito importante para mim e para o meu projeto, e eu fico muito feliz de conseguir fazer uma apresentação em Campo Grande novamente, em uma época tão significativa”, encerra o pianista.

O Rock ao Piano começa às 19h, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser reservados aqui.

Com informações da assessoria