Pesquisas realizadas no Hospital Universitário contribuem para o desenvolvimento de vacinas

Vacinação é a maneira mais eficaz de evitar inúmeras doenças, reduzindo a mortalidade e as internações causadas por elas. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. Poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e coqueluche são só alguns exemplos de doenças comuns no passado e que as novas gerações só ouvem falar.

A imunização tem o papel de proteger não somente os indivíduos mais susceptíveis, mas também aqueles que não apresentam comorbidades, uma vez que o principal objetivo é evitar, principalmente, as formas mais graves das doenças. No dia 9 de junho foi comemorado o Dia Nacional da Imunização. A data simbólica tem como objetivo chamar a atenção para a importância das vacinas, tanto para o indivíduo como para a saúde coletiva.

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) desenvolve estudos clínicos em parceria com outras instituições e com a iniciativa privada desde 2015. Atualmente, seis pesquisas relacionadas a vacinas estão em andamento no Humap-UFMS, abrangendo doenças como Covid, Dengue e Chikungunya.

A chefe do Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde do hospital, Paula de Oliveira Serafin, destaca que as pesquisas contribuem para o progresso da saúde pública no Brasil. “São estudos que produzem conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento da saúde pública do país, em especial os protocolos de vacinas para doenças endêmicas de nossa região, que são ainda mais pertinentes para saúde regional”.

As pesquisas sobre vacinas em andamento no Humap-UFMS são as seguintes:

1 – Efetividade e segurança das vacinas Covid-19 distribuídas pelo Programa Nacional de Imunização: estudo de corte multicêntrico em profissionais de saúde de instituições hospitalares (Ebserh/Fiocruz);

2 – Estudo de Fase III duplo-cego, randomizado, controlado por Placebo para Investigar a Eficácia, Segurança e Imunogenicidade de uma Vacina Tetravalente Contra a Dengue (TDV) Administrada por Via Subcutânea em Crianças Hígidas entre 4 e 16 Anos de Idade (Takeda);

3 – Ensaio Clínico Fase III duplo-cego, randomizado, controlado com placebo para Avaliação de Eficácia e Segurança em Profissionais da Saúde da Vacina adsorvida COVID-19 (inativada) produzida pela Sinovac (Butantan);

4 – Imunogenicidade e segurança da primeira formulação da vacina de RNAm contra o SARS-COV-2 para adultos maiores de 18 anos de idade ou mais (Fiocruz);

5 – Estudo pivô multicêntrico, randomizado, controlado, duplo-cego para avaliar a segurança e imunogenicidade de uma vacina candidata (VLA1553) viva atenuada de vírus chikungunya em adolescentes entre 12 e <18 anos (Fiocruz);

6 – Estudo de fase 2, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, duplo-simulado, multicêntrico para avaliar a eficácia e a segurança de dois regimes de dose de JNJ-64281802 para a prevenção da infecção por dengue (Janssen Research & Development).

A Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), composta por hospitais universitários localizados em todas as regiões do país, conta com participação em diversos estudos e pesquisas em andamento, na busca de vacinas para doenças que ainda colocam em risco a saúde pública.

Sobre a Rede Ebserh

O Humap-UFMS faz parte da Rede Ebserh desde dezembro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Com 41 hospitais vinculados a universidades federais, as unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Com informações da assessoria