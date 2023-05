Pesquisadoras da UFMS são maioria entre as aprovadas no Mulheres na Ciência

De 38 projetos aprovados na lista de espera do edital Mulheres na Ciência Sul-mato-grossense, 25 são de pesquisadoras da UFMS. A Universidade foi a instituição com o maior número de projetos contemplados pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect). Ao todo, serão liberados cerca de R$ 2 milhões em recursos.

A vice-reitora Camila Ítavo celebrou a conquista das pesquisadoras da UFMS. “É uma alegria ver as mulheres ocupando um lugar de destaque na Ciência do estado e do país, levando com orgulho o nome da nossa Universidade e coordenando pesquisas relevantes para a sociedade. Cada vez mais a UFMS é protagonista também dessa convivência harmônica entre os gêneros, respeitando as diferenças e incentivando espaços para que as mulheres também possam exercer sua vocação na Ciência, no Ensino, na Extensão, na Inovação e no Empreendedorismo. Parabéns à Fundect pela sensibilidade e às nossas mulheres pesquisadoras!”, disse.

A convocação das pesquisadoras que estavam na lista de espera foi possível a partir da ampliação do número de pesquisas apoiadas pelo edital. Na primeira chamada do Mulheres na Ciência Sul-mato-grossense, a UFMS também foi a Instituição com o maior número de propostas aprovadas. No total, 34 pesquisadoras da Universidade foram contempladas.

Para o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, a convocação reafirma o compromisso com a igualdade de gênero no campo científico e tecnológico. “Não estamos apenas contratando projetos em lista de espera, mas sim, alavancando o sucesso profissional de líderes que merecem este e outros destaques”.

A professora do Câmpus de Aquidauana Camila Aoki foi uma das selecionadas no edital, com o projeto de pesquisa “Eficiência da abelha exótica Apis mellifera na polinização de espécies nativas do Pantanal”. A pesquisadora conta que o apoio será fundamental para o desenvolvimento das atividades de campo, o que permitirá ampliar o entendimento sobre a introdução de espécies exóticas nesse bioma.

“O recurso será investido de forma a aumentar qualitativa e quantitativamente a formação de recursos humanos e as publicações sobre o tema no Estado. Editais como esse ajudam a reduzir a desigualdade de gênero no meio científico e aumentam a liderança feminina em projetos de pesquisa”, celebra.

A professora da Faculdade de Educação Eugenia Portela de Siqueira Marques teve o projeto “O fortalecimento identitário de mulheres negras nos cursos de graduação das universidades públicas de Mato Grosso do Sul de 2017 a 2021” aprovado e diz que o incentivo contribuirá com os custos de deslocamento e de aquisição de materiais. “Com um projeto financiado, a gente consegue realizar a pesquisa com mais qualidade”.

Professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Thyara de Deco Souza e Araujo coordena o projeto “One Conservation: Desenvolvendo métodos de reprodução assistida para o intercâmbio genético entre onças-pintadas”, que também receberá o incentivo da Fundec. “O financiamento é fundamental para o projeto de pesquisa. Esse projeto que nós propomos tem muitas atividades a campo: envolve a captura de animais, é dispendioso, envolve o deslocamento de equipe e uma série de análises laboratoriais,que também são custosas. Sem o financiamento, nós não conseguiríamos executar essa pesquisa”, enfatiza.

A coordenadora do projeto “A caixa corta-fogo: uma estratégia para a diminuição dos incêndios florestais no Pantanal de Mato Grosso Do Sul” e professora do Câmpus do Pantanal, Ana Carolina Torelli Marquezini Faccin, ressalta que o apoio é essencial para fortalecer e gerar um efeito multiplicador para as pesquisadoras contempladas. “A realidade nos inspira a propor soluções para problemas de diferentes escalas e, nesse sentido, o apoio financeiro como o da Fundect para projetos de pesquisa é fundamental. Nós, pesquisadoras que trabalham em inúmeras jornadas, temos potencial criativo para aplicar teorias e testar hipóteses em nosso entorno”.

Confira a lista com os projetos aprovados: