Pesquisa mostra André Guimarães com o dobro da preferência popular do que 2º colocado para a Prefeitura de Nioaque

O advogado e empresário André Guimarães, conhecido também como André do Galvão, aparece com o dobro do percentual do que o 2º colocado, na pesquisa espontânea, e mais que o dobro na estimulada, para disputar a Prefeitura de Nioaque em 2024, pelo PP. Os dados são de pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência, realizada nos dias 23 e 24 de maio no município, a pedido do site Diário MS News.

O desempenho demonstrado nos levantamentos do instituto sobre André, que pela primeira vez disputará uma eleição, indica que o PSDB – que tem o comando administrativo de Nioaque – terá sérias dificuldades para tentar se manter no poder a partir de 2025. Isto porque o nome cogitado para tentar substituir o prefeito Valdir do Couto Júnior é o do seu vice, Danilo Catti, também das hostes daquele partido e que, mesmo em segundo lugar, está bem atrás do primeiro colocado.

Espontânea

De acordo com os números do instituto, na pesquisa espontânea (quando o entrevistador não cita os nomes) André Guimarães está na frente com 16,2%, enquanto Danilo Catti aparece em segundo com apenas 8% seguido por Dr. Juliano com 5,4%, Toninho da Farmácia com 4%, Dr. Wendell Medeiros com 3,4% e Ronei Freitas com 2,8%. Além disso, os entrevistados que citaram outros nomes totalizaram 1,4% e não sabem ou não responderam somaram 58,8%.

Estimulada

Segundo ainda o instituto, na pesquisa estimulada (quando o entrevistador apresenta os nomes) André Guimarães continua na liderança com 28% da preferência dos entrevistados, enquanto Danilo Catti prossegue em segundo lugar com 12,4%. Depois aparecem Dr. Juliano, com 10,2%, Toninho da Farmácia, com 9%, Dr. Wendell Medeiros, com 5%, Ronei Freitas, com 4%, e Josiane Garcia, a “Xoxo”, com 1,3%, sendo que 30,2% não sabem ou responderam.

Fonte: Diário MS News