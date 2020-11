Pavimentação Asfáltica e recapeamento em Nioaque, é umas das marcas da gestão de Valdir Júnior

Pavimentação asfáltica e recapeamento do Centro de Nioaque foi umas das primeiras prioridades da administração de Valdir Júnior.

O recapeamento asfáltico nos pontos mais críticos de Nioaque, foi umas das primeiras obras de infraestrutura executadas na Cidade. Além de ser uma reivindicação da população que não aguentava mais ver tantos buracos, o asfalto e recapeamento também proporciona melhores condições no tráfico de veículos.

O sonho de moradores de várias regiões de Nioaque estão sendo realizados, muitos estão contentes com o asfalto na frente de casa, o asfalto acabou com os problemas frequentes dos moradores, poeiras e buracos são coisas do passado.

Os investimentos não ficaram apenas limitados a pavimentação asfáltica e recapeamento, o município conquistou também investimentos na Saúde, Educação, Agricultura Familiar, Esporte, Lazer e Cultura, os investimentos foram vistos nas diversas áreas de Nioaque. Podemos destacar também a inclusão de uma Sub Secretária de Obras na Colônia Conceição, construção uma maternidade.

Fonte da notícia: Nioaquedigital