Passageiro morre atropelado após descer de ônibus e atravessar rodovia em Nioaque

Homem, identificado como Paulo Sergio do Prado Ussuna, de 46 anos, morreu após ser atropelado na BR-060, região de Nioaque – a 179 quilômetros de Campo Grande. Conforme boletim de ocorrência, o acidente aconteceu após a vítima desembarcar de ônibus e atravessar a rodovia.

Aos policiais, uma testemunha relatou que estava estacionada ao lado da pista quando viu Paulo descer do ônibus e ser atingido por uma Hilux. Devido à colisão, o corpo da vítima foi arremessado em meio a vegetação ao lado da via e só foi encontrado após uma hora de buscas.

Durante a procura, pessoas que estavam no local também acharam uma arma calibre 38, que foi entregue à polícia. Já na delegacia, o motorista, de 41 anos, explicou que Paulo havia atravessado a rodovia correndo e, por isso, não conseguiu evitar a colisão.

O motorista também disse que parou tentando prestar socorro e ligar para a polícia, mas estava sem sinal no celular e não conseguiu encontrar Paulo. Devido à chegada de várias pessoas no acidente, ele explicou que resolveu ir direto para a delegacia com medo de represálias.

Durante o registro da ocorrência, o motorista também relatou que a arma encontrada era dele, mas que não possuía registro válido. Os policiais realizaram teste do bafômetro, mas não foi constatada presença de álcool e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e porte ilegal de arma de fogo.