Partindo dos R$ 2 mil de descontos estabelecidos pelo Governo Federal, confiram os novos preços anunciados pelas montadoras

O Governo Federal confirmou a Medida Provisória que estabelece as regras para descontos ao consumidor final variando entre R$ 2 mil a R$ 8 mil e as montadoras, rapidamente, começaram a anunciar pacotes de incentivos financeiros para a compra de carros novos.

Os preços com desconto já estão disponíveis com validade de quatro meses ou até que o limite disponibilizado pelo governo para o financiamento do programa seja atingido. Mas fique esperto, não necessariamente os preços anunciados pela montadoras serão os preços praticados pelas concessionárias.

Renault Kwid

Tem modelos que ficaram, inclusive, abaixo de R$ 60 mil. É o caso do Renault Kwid, que está disponível por valores a partir de R$ 58.990. O desconto da Renault no carro é de R$ 10 mil, somando os R$ 8 mil concedidos pelo governo, que é a faixa máxima, e mais R$ 2 mil de incentivo da própria montadora.

Hyundai

A Hyundai anunciou um desconto de até R$ 6 mil no HB20, que cai de R$ 82.290 para R$ 74.290, mas os valores podem variar conforme a tabela de cada concessionária.

Fiat

A Fiat ainda não informou o desconto que os carros terão, apenas apresenta a mensagem “em breve oferta com preços reduzidos” no site. O cliente consegue clicar no botão ‘eu quero’ e entrar na página: ‘cadastre-se para receber ofertas Fiat com incentivo do Governo e valor reduzido’.

Volkswagen

A Volkswagen divulgou tabela de preços com os modelos e redução, confira nas imagens da reportagem todos os novos preços.

Nissan

A Nissan informou que os descontos nos preços devem ser vistos diretamente com as concessionárias.

Citroën

Após o detalhamento do Governo Federal das medidas de estímulo à indústria automotiva brasileira, a Citroën comunica o ajuste imediato na tabela de preços de todas as versões do Novo C3.

O modelo agora parte de R$ 62.990 na versão Live, na modalidade de faturamento direto para o cliente Pessoa Física, direto na concessionária. O Novo C3 não teve alteração em seu pacote de equipamentos em nenhuma versão e, no pacote Live, segue equipado com travas, abertura do porta-malas e vidros elétricos dianteiros, ar-condicionado, direção elétrica, luzes de condução diurna (DRL), controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, rodas de 15” e diversos outros equipamentos.

Além disso, o Novo C3 pode ser adquirido por meio de uma ampla oferta de pacotes de financiamento, com opções de taxa zero com 60% de entrada e residual em 24 parcelas em determinadas versões.

Os novos valores que passam a vigorar imediatamente são:

Novo C3 1.0 Live: R$ 62.990 (exclusivo para faturamento direto para o cliente Pessoa Física)

Novo C3 1.0 Live Pack: R$ 70.990

Novo C3 1.0 Feel: R$ 74.990

Novo C3 1.6 Feel: R$ 84.990

Novo C3 1.6 Feel Pack Automático: R$ 93.790.

Jeep

Com o anúncio do Governo Federal sobre as medidas de estímulo à indústria, a marca Jeep® chega com os preços reajustados para duas de suas versões do Jeep Renegade, a 1.3 Turbo e a Sport. A versão 1.3 Turbo passa de R$ 125.990 para R$ 115.990 e a versão Sport passa de R$ 134.990 para também R$ 115.990.

Essas condições já estão em vigor em todas as concessionárias Jeep no país e os clientes ainda podem contar com uma oferta de financiamento desses modelos com taxa zero.

De série, as versões 1.3 Turbo e Sport contam com o motor mais potente da categoria, o T270 de até 185 cv, além de seis airbags, controle de estabilidade e tração, Traction Control +, modo Sport, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta e assistente de manutenção de faixa, detector de fadiga, três conectores USB (sendo um do tipo C), rodas de liga-leve de 17”, start-stop, câmbio automático de seis marchas, freio de estacionamento eletrônico, quadro de instrumentos com tela de TFT customizável, ar-condicionado, sistema multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, piloto automático. Limitador de velocidade ajustável entre outros itens.

Peugeot

O Peugeot 208, sucesso de vendas da marca, principalmente com a motorização 1.0 Firefly passa de R$ 69.990,00 para R$ 62.990,00 na versão de entrada LIKE MT. Já a versão STYLE 1.0, campeã de comparativos e considerada versão de hatch mais completa do mercado passa de R$ 86.990 para R$ 75.990, com ar-condicionado digital, sistema Hill Assist, vidros elétricos, airbags, faróis Full LED, multimidia 10,3″, teto solar panorâmico e muitos outros.

Os preços já estão válidos para toda Rede de concessionárias do Brasil via canal de vendas direta para pessoa física e taxa juros 0% na compra de qualquer versão do 208 ou 2008 com 60% de entrada com pagamento residual em 24x ou entrada a partir de 30% e saldo dividido em 72 parcelas.

O reajuste também atende as versões com motorização 1.6 e caixa automática do hatch PEUGEOT 208, além de versões do 2008 e PARTNER RAPID. Os novos preços destes modelos serão divulgados em breve.

Como funcionam os descontos

Como serão calculados os descontos do governo para carros novos? Os descontos anunciados pelo governo seguirão um esquema de pontos com base em quatro critérios: fonte de energia, consumo energético, preço e densidade produtiva (a porcentagem do carro produzida no Brasil).

Para calcular o desconto de cada veículo, é necessário somar os pontos que ele tem em cada um dos critérios estabelecidos pelo governo.

Para um carro receber o desconto máximo, de R$ 8 mil, por exemplo, é necessário chegar a, pelo menos, 90 pontos.

Veja um exemplo:

se a fonte de energia é o etanol ou a eletricidade/modelo híbrido, o carro faz 25 pontos;

se tem um consumo energético igual ou inferior a 1,40 MJ/Km, faz mais 25 pontos;

se o preço público sugerido for de R$ 70.000,01 a R$ 80 mil, faz 20 pontos;

se a densidade produtiva for de 65% a 74,99%, faz mais 20 pontos, totalizando 90 e alcançando o desconto de R$ 8 mil.

Para ficar na faixa mínima de desconto, de R$ 2 mil, a pontuação precisa ficar abaixo de 69. Dessa forma, se o carro:

é flex (aceita gasolina e etanol), faz 20 pontos;

tem um consumo energético entre 1,61 e 2,00 MJ/Km, faz 15 pontos;

custa entre R$ 80.000,01 e R$ 90 mil, faz 18 pontos;

tem uma densidade produtiva entre 60% e 64,99%, faz mais 15 pontos, totalizando 68 e recebendo o desconto mínimo.

No total, são sete faixas de desconto, que variam conforme as seguintes pontuações:

R$ 8 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 90;

R$ 7 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 85 e inferior a 90;

R$ 6 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 80 e um e inferior a 85;

R$ 5 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 77 e inferior a 81;

R$ 4 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 73 e inferior a 77;

R$ 3 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 69 e inferior a 73;

R$ 2 mil para veículos cuja soma dos pontos seja inferior a 69.