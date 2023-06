Parceria entre Fapec e Mercosul possibilita ações da UFMS com outros países

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) passou a integrar o Cadastro de Organizações e Movimentos Sociais do Mercosul. A parceria proporciona um ecossistema de inovação que poderá promover cooperações de projetos da UFMS com países associados.

O Mercosul abriu o cadastro para registrar organizações, com o intuito de estimular a integração, além de favorecer o desenvolvimento em diversas áreas de interesse, como saúde, educação, justiça, cultura, transporte, energia, meio ambiente e agricultura, por exemplo. A participação da Fapec vai possibilitar a realização de eventos, pesquisas e demais parcerias entre a Universidade, países do Mercosul e outras redes cadastradas.

“Por meio deste cadastro, a Fapec se posiciona em uma dimensão maior, ampliando nossa capacidade de atendimento e aprofundamento no processo de integração dos projetos desenvolvidos pela Fundação. Além de ganhar mais visibilidade, este cadastro ressalta a importância do trabalho da Fapec como uma instituição integradora, fortalecedora do nosso Estado e do nosso País junto ao Mercosul”, observa a diretora-presidente da Fapec, Nilde Brun.

De acordo com o diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Fundação, Marcos Vinícius Coelho, o processo permitirá apresentar aos países associados projetos e ações que se comunicam com o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, de forma integrada com a comunidade universitária da UFMS e redes de pesquisa, ensino e inovação do Mercosul. “Com a participação da UFMS já temos programado para 2023 o fortalecimento e criação de ecossistemas de inovação, envolvendo a estrutura da Universidade, do Estado do Mato Grosso do Sul e de demais parceiros estratégicos, vinculando a Fapec na produção de inovação que consiga contribuir diretamente com os países que integram o Mercosul”, declara.

A internacionalização está inserida na visão da Universidade. A UFMS tem trabalhado para ser reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência no ensino, pesquisa, extensão e inovação.

