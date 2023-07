Para promover integração e turismo no Pantanal, Governo faz obra de acesso ao Forte Coimbra

Integração regional, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Com estes conceitos bem definidos, o Governo do Estado está promovendo a obra de acesso ao Forte Coimbra, no coração do Pantanal, em Corumbá, na rodovia MS-454. Os trabalhos já estão com quase 40% das atividades prontas, em um investimento que chega a R$ 33 milhões.

A obra de revestimento primário e drenagem vai ser feita em 26,5 km desta região. As atividades começaram em dezembro do ano passado e 10 km já foram finalizados. As máquinas estão na pista com uma série de ações, entre elas limpeza de camada vegetal, terraplanagem, drenagem e obra de arte, além de implantação de cercas.

O objetivo é ligar a estrada (MS-454), do entroncamento da BR-262, em Corumbá, até o famoso destacamento militar do Forte Coimbra, às margens do Rio Paraguai. Os trabalhos neste momento se concentram no “lote 1”, que fica no meio deste caminho. As melhorias na estrada vão fortalecer o turismo, dar mais segurança para quem trafega no trecho e ajudar no escoamento da produção. Já a etapa final (que chega ao Forte) está na fase de projeto, sendo uma das prioridades do Estado.

“Uma obra de infraestrutura, de terraplanagem, implantação de revestimento primário e drenagem. Estamos com praticamente 40% da obra já concluída. Ela vai dar mais mobilidade para as pessoas que vivem aqui na região, teremos um ganho dos produtores rurais com o escoamento da produção local, além de possibilitar melhor condição de trânsito para todos”, explicou André Luiz Andreasi, engenheiro responsável pela obra.

Durante o percurso da estrada se encontram ao redor muitas propriedades rurais, tendo em maioria a criação de gado, que é típico da pecuária pantaneira. Os trabalhos do Governo seguem em sintonia com logística da região, tendo por exemplo a formação da pista com quatro metros de elevação, já que na época de cheia as águas sobem e alagam tudo em volta. Nas outras frentes segue a compactação do aterro, umedecimento da pista e carga e descarga de material.

Edmundo Ferreira trabalha há um ano em uma fazenda em frente a estrada. Ele destacou que a obra vai ajudar muito na locomoção e nas condições da região. “Sou boliviano de Puerto Suarez e cheguei aqui em novembro no Pantanal. A obra vai melhorar para quem precisa passar pela estrada todos os dias. Quando chove aqui não dá pra andar e nem sair da fazenda”, contou.

Potencial econômico

O governador Eduardo Riedel sempre destaca que em Mato Grosso do Sul a preservação do meio ambiente e o potencial econômico andam juntos, com um desenvolvimento sustentável. Esta marca da gestão estadual estará presente na região do Pantanal, com turismo contemplativo e integração entre os povoados.

Ao promover melhorias de acesso ao Forte Coimbra, a região poderá impulsionar o turismo local, com visitantes seguindo viagem de carro de Corumbá até as margens do Rio Paraguai neste local, que é sinônimo de cultura e história do Estado. O destacamento militar tem grandes belezas naturais ao seu redor, além de dispor de um vilarejo com os moradores locais.

“Essa é uma obra de acesso e integração, feita para atender a comunidade e o turismo. É um trabalho que respeita a natureza e desenvolve a região. O Governo do Estado tem pensado as cidades junto com as liderança locais para atender esse tipo de demanda”, destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

A empresa que está tocando a obra no local conta com 100 funcionários neste projeto, sendo 70 diretos e 30 indiretos. Devido ao local inóspito e que chega a 100 km da cidade, no meio do Pantanal, os colaboradores passaram por cursos de primeiros socorros, para saberem agir em eventuais acidentes ou intercorrências.

Também existe um cuidado com o meio ambiente no canteiro de obras, tendo inclusive banheiros com coleta de dejetos, para não levar poluição ao local. Outras ações seguem no mesmo caminho.

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, afirmou durante evento do PPA (Plano Plurianual) que as obras do Estado na infraestrutura das rodovias, estradas e pontes na região do Pantanal são prioridades. “Vão ajudar muito nos acessos e no fortalecimento do turismo, principalmente o de contemplação”, destacou.

A obra de acesso ao Forte Coimbra é mais uma ação do Governo do Estado para levar prosperidade e inclusão ao Pantanal, tendo todo o cuidado com o “verde”, com atividades sustentáveis. Os investimentos na região vão continuar para promover este desenvolvimento.