Para melhorar tráfego local, Governo vai restaurar a rodovia MS-460 em Maracaju

Com foco em melhorar o tráfego local e dar mais segurança aos motoristas, o Governo do Estado vai promover a restauração do asfalto da rodovia MS-460, no município de Maracaju. Os trabalhos vão ocorrer em um percurso de 15 km, no entroncamento com a MS-162, seguindo no sentido do distrito de Água Fria.

A obra de restauração do pavimento, ainda terá adequação da capacidade do tráfego, sinalização e segurança da rodovia. A licitação já foi lançada pelo Governo do Estado. O próximo passo é a abertura das propostas, que vai ocorrer no dia 2 de março, a partir das 8h, na sede da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Após a finalização do certame, será assinado o contrato para o início das obras. O objetivo é melhorar cada vez mais a malha rodoviária do Estado, para tornar o trânsito mais seguro e ainda ajuda no escoamento da produção, contribuindo para o crescimento da economia regional.

Outro foco da gestão é investir em logística, para promover a integração de regiões produtivas. “Ter uma infraestrutura de qualidade com logística leva desenvolvimento para o Estado, que consegue escoar a produção rapidamente com segurança. Quando o Governo olha para infraestrutura com este viés econômico, ele consegue levar grandes obras, trazendo resultados diretamente à população”, descreveu o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

O governador Eduardo Riedel ressaltou que o crescimento do Estado passa pela reformulação e melhorias nas rodovias estaduais. “Vamos promover estas obras para dar competitividade ao Estado, contribuir com a segurança nas rodovias e escoamento da produção. Isto se reflete em políticas públicas de saúde, educação, geração de emprego e renda”.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS