Palestra sobre igualdade racial será aberta ao público

A Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS) realizará, na próxima sexta-feira (30/6), a palestra “Igualdade Racial: Utopia e Realidade”, que será transmitida às 14h, por meio da plataforma de educação a distância da ESMP-MS

A palestra é direcionada aos membros, servidores e estagiários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e público em geral, tendo como palestrantes a Desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Sul e Doutora em Direito Constitucional pela PUC/SP, Jaceguara Dantas da Silva e o Secretário Executivo de Direitos Humanos (SEAD/MS) e Mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP, Ben-Hur Ferreira.

O Coordenador-Adjunto do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (NUPIER), Promotor de Justiça Douglas Silva Teixeira, atuará como mediador da apresentação.

Para se inscrever clique aqui.

Com informações da assessoria