Oportunidade: Sebrae Nova Lima e Aero Rancho têm capacitações gratuitas para empreendedores

Com o intuito de fortalecer o comércio nos bairros de Campo Grande, no mês de junho, o Sebrae/MS oferece capacitações gratuitas em suas unidades Nova Lima (Rua Jerônimo de Albuquerque, 1758) e Parati/Aero Rancho (Rua da Divisão, 545). A participação é gratuita e os interessados devem se inscrever na Loja Virtual do Sebrae.

No Sebrae Nova Lima, a programação tem início na próxima terça-feira (6), das 19h às 20h, com a palestra “Dicas de como vender e atender bem”, mostrando os processos de uma boa venda e atendimento. No dia seguinte (07), das 19h às 21h, tem a palestra “Gestão de tempo e produtividade”, que abordará como aumentar a eficiência e produtividade, proporcionando uma reflexão quanto à utilização do tempo.

Já na próxima semana, na quarta (14) e quinta-feira (15), das 18h às 22h, acontece a oficina “Visualizando meu negócio no papel”, que propõe estruturar o negócio através de um mapa visual, que aponta as necessidades, fragilidades e fortalezas do empreendimento.

Por fim, entre os dias 20 e 22 de junho, a unidade recebe o curso “Higiene e manutenção de alimentos”, que repassará as práticas de organização e higiene necessárias para garantir alimentos seguros, trabalhando todas as etapas, desde seleção dos fornecedores, compra, armazenamento, até a distribuição e exposição à venda para o consumidor final. Nos dois dias, a capacitação acontece das 14h às 18h.

Capacitações no Sebrae Parati/Aero Rancho

No dia 05, segunda-feira, as programações da unidade são iniciadas com a palestra “Como reduzir custos com energia”, que sugere jeitos de aumentar a lucratividade da empresa, reduzindo seus custos de operação. A palestra acontece das 18h30 às 20h30.

Do dia 19 até o dia 21, das 18h às 22h, a unidade também disponibiliza o curso “Higiene e manutenção de alimentos”. No dia 26, também das 18h às 22h, é realizada a oficina de crédito e cobrança para micro e pequenas empresas, que estabelece as políticas de liberação e rejeição de créditos, garantias, procedimentos de cobrança e implicações da lei do consumidor.

Encerrando as capacitações na unidade, a oficina “Como captar recursos para seu negócio”, mostrará aos empreendedores quando, onde e como podem buscar financiamentos. A oficina acontece das 18h30 às 20h30.

Como se inscrever

As inscrições para as capacitações são gratuitas e podem ser realizadas por meio da Loja Virtual do Sebrae, em loja.sebrae.com.br. Mais informações podem ser obtidas pela Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800.

Com informações da assessoria