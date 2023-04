Operário enfrenta Dourados em busca de vaga na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Hoje (16) no Estádio Douradão, às 15h, o Operário FC vai encarar novamente o Dourados AC buscando uma vaga na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A Federação de Futebol confirmou que a TV da FFMS vai transmitir ao vivo a partida em conjunto com a FM Educativa 104,7.

A delegação do Galo viajou neste sábado (15), para Dourados, com o sonho de buscar novamente uma vaga para as finais do estadual, a última vez que o clube disputou duas finais seguidas foi nos anos de 1996 e 1997, quando disputou e venceu na final contra o Comercial, seu maior rival. Além do lugar na disputa pelo título contra o Costa Rica ou Ivinhema, a classificação para um dos dois clubes, vale uma vaga na Copa do Brasil 2024.

Com essa estatística, os comandados do técnico Celso Rodrigues terão a oportunidade de quebrar mais um tabu nesta temporada depois de 26 anos, como já fizeram na vitória contra o Operário Ferroviário na primeira fase da Copa do Brasil, quando venceram a partida e avançaram na competição após 33 anos. Para isso, a torcida operariana se mobilizou juntamente com a direção para estarem juntos torcendo por mais essa desejada conquista.

Para essa importante partida, Celso Rodrigues levou força máxima, e mesmo assim ainda tem uma dúvida na escalação, que será resolvida, pouco antes do horário da partida. “Sabemos do quanto é importante para o Operário chegar novamente a uma final, e iremos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, a diretoria deu todo o respaldo para que essa semana tivéssemos a melhor preparação para esse confronto contra o DAC”, diz o treinador.

História

O Campeonato sul-mato-grossense surgiu com desmembramento do estado do Mato Grosso em dois no ano de 1979. Operário Futebol Clube e Esporte Clube Comercial, ambos de Campo Grande já foram, inclusive, campeões do estado de Mato Grosso também, o Galo foi tetra campeão nos anos de 1974,76,77 e 1978, o Colorado teve somente um conquista em 1975, são os únicos clubes com títulos em duas federações.

Operário conquistou 12 títulos estaduais e quer vencer para defender sua conquista de 2022. Já o Dourados Atlético Clube (DAC) fez sua estreia na elite do futebol profissional em 2021, conquistando o vice-campeonato, neste ano foi no formato de pontos corridos, o Campeão foi o Costa Rica, o Operário ficou com a terceira posição.

Vendas de ingressos

Para o jogo decisivo, a diretoria do Dourados informou que antecipou a venda de ingressos que já estão disponíveis nas lojas Camisa 10, no centro, e na Salim Esportes, na rua Coronel Ponciano. Os preços são os mesmos do estadual, com as cadeiras cobertas custando R$ 30 e arquibancada central, R$ 20. Ingressos para a torcida visitante e meia entrada serão vendidos no dia do jogo. No domingo, as bilheterias do Estádio Douradão abrem às 13h.

Com informações da assessoria