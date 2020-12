Operação prende cinco pessoas por tráfico em Guia Lopes da Laguna e Jardim

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna desencadeou operação, na madrugada desta quinta-feira (03), para dar cumprimento a três mandados de prisão e oito de busca e apreensão em residência de suspeitos de traficar drogas em Guia Lopes da Laguna e Jardim.

As investigações, comandadas pela Delegacia de Polícia de Guia Lopes da Laguna em conjunto com policiais da Primeira Delegacia de Polícia de Jardim, são desdobramentos da Operação Tough, desencadeada no início de outubro de 2020, na qual outras 14 pessoas já haviam sido presas na região por envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação policial contou com a participação de cerca de trinta policiais de oito delegacias da região. Além dos policiais civis de Guia Lopes e Jardim, atuaram nas diligências dessa manhã policiais de Nioaque, Bonito, Bela Vista e Porto Murtinho.

Durante as buscas, foram apreendidas porções de pasta-base de cocaína e de maconha, uma arma de fogo, balanças de precisão, além de materiais para embalar a droga e cerca de R$ 3.250,00 em dinheiro.



Fonte da notícia https://www.opantaneiro.com.br/policial/operacao-prende-cinco-pessoas-por-trafico-em-guia-lopes-da-laguna-e/163473/