Obra da “Estrada do 21” avança com novas pontes, asfalto e drenagem já trazendo benefícios à população

Mais da metade do serviço já está pronto. A obra de pavimentação da “Estrado do 21” que segue em quatro frentes de trabalho avança a todo vapor, com boa parte do percurso já pavimentado, novas pontes, drenagem e até túneis para passagem de animais. O resultado já é visto e comemorado pela população que mora, trabalha e percorre este trecho de 100 km, que vai ligar Anastácio a Bonito.

A obra na rodovia MS-345 vai reduzir em até 40 km a distância de Campo Grande a Bonito. Ela começa no “Posto 21” em Anastácio e segue rumo a capital do ecoturismo, passando no meio do caminho pelo distrito de Águas do Miranda, um polo de pescaria esportiva do Estado. Ela é dividida em quatro lotes.

No primeiro (lote), que sai do trevo da BR-419, em Anastácio, mais de 63% das atividades já foram concluídas e obra está bem adiantada, com boa parte dos 28,65 km já pavimentados e as máquinas seguem na pista colocando a capa de asfalto. Isto já reflete no dia a dia dos moradores e por quem trafega pelo caminho.

O chacreiro Cícero Alves Machado mora com a esposa e os dois filhos há 32 anos neste trecho. Com asfalto pronto onde reside, conta que a realidade já mudou. “Aqui a estrada já está ótima, ajuda bastante, em época de chuva ficávamos parados, não conseguia seguir pela estrada, não passava nada. Os carros atolavam direto. Aqui só falta pouco para terminar”.

Mesma avaliação do caminhoneiro Antônio Carlos Damásio, que já teve que percorrer por muitas vezes este caminho. “A obra está ficando muito boa, vai facilitar muito a ida a Bonito por este caminho. Antes a estrada era muito ruim, fora a poeira que era pesada. Estou há 30 anos aqui na região puxando boi”, destacou.

Comércio e Turismo

No segundo lote da obra que chega ao Distrito de Águas do Miranda a pavimentação está quase pronta, o TSD (Tratamento superficial duplo) já foi concluído, faltando a capa de asfalto final na pista. Lá são mais 23 km, e passa por este importante polo de pesca do Estado. Local que atrai turistas e traz movimento, emprego e renda aos comerciantes.

“Esta obra é de suma importância para gente, pois vai melhorar o movimento dos turistas e ajudar o comércio. Nós já sentimos a diferença com mais gente vindo de Aquidauana, Anastácio e toda região pela estrada. Além de valorizar muito nossos imóveis”, relatou Silvia Aparecida, que tem um mercado há 12 anos no distrito.

Gilberto Bussler, morador de Águas do Miranda, destaca a importância da obra para quem convive com a estrada há muito tempo. “Ela vai nos ajudar muito, era muito difícil seguir caminho com chuva, pois o percurso ficava péssimo. Várias vezes fiquei com carro estragado e nunca seguia para Bonito por aqui. Já percebi a vinda de muita gente de Campo Grande e do Paraná por aqui”.

A engenheira responsável por este trecho, Lorena Rafaeli Amorim, destacou que o trabalho está bem adiantado. “Já estamos com nosso TSD todo pronto e em julho iniciamos a capa de asfalto. Todas as nossas obras de arte estão concluídas e seguimos com o trabalho de drenagem”.

Rumo a Bonito

Os dois últimos lotes da “Estrada do 21” chegam a Bonito, a principal cidade turística do Estado, que se tornou referência nacional e internacional. Neste caminho estão sendo construídas 14 pontos, tuneis para passagem de animais silvestres e estacionamento para contemplação da natureza.

O terceiro lote com 22,74 km já tem mais de 50% das atividades prontas. A drenagem está na reta final, terraplanagem implantada e avanço nos bueiros para passagens dos animais, dentro do programa Estrada Viva. Neste trecho seis pontes estão sendo implantadas. A conclusão da pavimentação será a última etapa.

Ao longo do caminho a reportagem pode conferir a passagem de ônibus escolares, que ainda precisam conviver com muita poeira, mas que terão nova realidade nos próximos meses, com asfalto de qualidade. Junto deste amontoado de máquinas espalhadas pelo trecho, encontra-se araras vermelhas sobrevoando as árvores e exalando a beleza do local.

Já no quarto lote que chega a cidade de Bonito, os trabalhos também seguem em pleno vapor com 75% das atividades prontas, com cinco pontes concluídas, terraplanagem avançada e tuneis dos animais instalados. Está sendo implantado ainda um local de estacionamento de veículos para que as pessoas possam descansar e contemplar a natureza.

“Após grande quantidade de chuva do início do ano, estamos aproveitando a estiagem para dar uma acelerada e terminar o quanto antes a terraplanagem, para depois iniciar a parte da linha de produção com a pavimentação. A questão do projeto da Estrada Viva já concluímos ele todo, trazendo grande benefício para passagem de fauna”, explicou Guilherme Ramalho, engenheiro responsável por estes dois últimos lotes.

A conclusão da Estrada do 21 no segundo semestre deste ano vai “encurtar caminhos”, potencializar a economia e turismo da região, além de dar mais comodidade e segurança para quem trafega no trecho. Os benefícios econômicos e sociais são imensuráveis. Retrato de uma gestão próspera, verde e inclusiva.

“Essa é uma obra emblemática, que atende a comunidade local, fomenta o turismo e encurta o caminho até Campo Grande. Esse é nosso objetivo, atender as pessoas com obras de qualidade que melhoram a infraestrutura do Estado e dão resultados para todos”, destaca o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Com informações da assessoria