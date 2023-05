“O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” terá exibição gratuita na terça-feira

Em parceria com o coletivo de cinema “A Boca Filmes”, o MIS (Museu da Imagem e do Som), da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), o MIS (Museu da Imagem e do Som), exibe no dia 30 de maio de 2023, às 19h, o filme “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro”, de Glauber Rocha (BRA/1969/Ficção/14 anos/100’), de forma gratuita. O filme é conhecido no exterior como “Antônio das Mortes”.

O cineclube temático “Era uma vez o faroeste” apresentará seis sessões com variados filmes do gênero que dá nome ao projeto e que perpassam os mais relevantes estilos, diretores, épocas e regiões nos quais esse tipo fílmico se desenvolveu.

Na obra, o diretor Glauber Rocha conta de forma alegórica a saga de Antônio das Mortes para eliminar um novo cangaceiro na região. O que torna a obra de Glauber Rocha especial é o uso de várias linguagens como o cordel e a ópera, trazendo ainda elementos folclóricos e a música da população nordestina.

Aclamado por muitos como um dos maiores diretores de cinema do Brasil de todos os tempos, se não o maior, Glauber Rocha nos entrega essa que é a sua obra-prima. Dentro do movimento chamado Cinema Novo, esse filme faz parte de uma segunda leva da produção, tendo já sido passada a fase experimental, apresenta uma linguagem mais madura dentro da proposta do movimento.

Mais informações podem ser encontradas na página de Instagram @abocafilmes. A Boca filmes é um coletivo formado por ex-estudantes do curso de graduação em Audiovisual da UFMS. Desde a sua criação, em 2022, vem produzindo diversos eventos culturais na cidade de Campo Grande e está, ininterruptamente, com ciclos de cineclubes temáticos e projetos de ensino sendo realizados pela capital. Esta já é a sua segunda parceria com o MIS.

Sinopse – Continuação de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Misturando cordel e ópera, esta aventura apresenta o personagem Antônio das Mortes, que recebe a tarefa de eliminar um novo cangaceiro da região. No caminho, ele encontra diversos jagunços e coronéis e se vê cara a cara com o povo do sertão e com as dificuldades enfrentadas pelos sertanejos, eventos que farão Antônio adquirir uma nova perspectiva de vida.

Serviço:

Filme: O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (BRA/1969/Ficção/14 anos/100’)

Quando: 30 de maio de 2023, às 19h, Gratuito

Onde: Museu da Imagem e do Som de MS

Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

Informações: 3316-9139

