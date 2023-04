Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo programa provas e apresentação

O Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo do MS programou quatro provas, que acontecerão entre os dias 19 e 22 de abril durante a 83° Expogrande. As provas de Doma de Ouro, Um ano de Freio, Freio do Proprietário e Morfologia Passaporte, prometem apresentar as características marcantes da raça e incentivar pecuaristas na criação do cavalo crioulo, a raça mais antiga do Brasil. Para a realização do evento a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), reservou 60 cocheiras para a estadia dos animais.

O técnico de expansão do Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo do MS, Lucas Lau, fala sobre as principais características da raça e a importância do animal na pecuária. “O cavalo crioulo é tradicionalmente usado na pecuária, explicando assim o crescimento de criadores da raça, é um animal manso, rústico, fácil para domar e com vontade de trabalhar com boi. É importante que os criadores participem das provas e conheçam os animais da raça mais antiga do Brasil e saber identificar um animal de raça pura, para manter a qualidade, e desempenho do cavalo. As principais característica é na cabeça do animal,com topetes de crinas volumosas”, explica Lucas Lau.

Programação da raça crioula:

19/04 – quarta-feira 10h: Admissão dos animais Doma de Ouro, Um ano de Freio e Freio do Proprietário, essas provas vão acontecer na sede do núcleo no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Às 14h Primeira fase Doma de Ouro, Um ano de Freio e Freio do Proprietário, programadas para acontecer na pista de laço.

20/04 – quinta-feira 08h: Mangueira Um ano de Freio e Mangueira l Freio do Proprietário, na pista de mangueira. Às 9h Campo l Freio do Proprietário e Fase final Doma de Ouro, que vai acontecer na pista de laço. Às 14h Mangueira ll Freio do Proprietário, na pista mangueira. Às 15h Bayard/Sarmento Freio do Proprietário, também na pista de laço, e o dia se encerra às 15h30 com o Campo Doma de Ouro, Campo Um ano de Freio, Campo ll Freio do Proprietário, na pista de laço.

21/04 sexta-feira – 9h: Admissão Morfologia Passaporte, na sede núcleo. Às 14h Julgamento Incentivo – campeonatos e grandes campeonatos, que vai acontecer na pista de julgamento, e às 16h Julgamento Machos Morfologia Passaporte, também na pista de julgamento.