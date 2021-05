Nova coordenadora da Funai em Campo Grande (MS) é recebida pelo presidente Marcelo Xavier em Brasília

A nova coordenadora da unidade descentralizada da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Campo Grande (MS), Tatiana Marques, foi recebida nesta terça-feira (25), em Brasília, pelo presidente Marcelo Xavier. A reunião de alinhamento na sede do órgão também teve a presença do coordenador-geral de Monitoramento Territorial da Funai, Alcir Amaral Teixeira, e do assessor da Presidência André Souza.

A Coordenação Regional Campo Grande atua junto aos povos indígenas das etnias Atikum, Guarani Kaiowá, Guarani Ñandeva, Guató, Kinikinau, Kadiwéu , Ofayé-Xavante e Terena. Criada em 2009, a regional é uma das unidades da Funai no Mato Grosso do Sul responsável por coordenar e monitorar a implementação de ações de proteção e promoção dos direitos das populações indígenas do estado.

Na última semana, Tatiana realizou a primeira reunião com o quadro de servidores da unidade. Na ocasião, se apresentou à equipe e reforçou seu propósito de fortalecer o trabalho da Funai na região. “Assumo a Coordenação Regional Campo Grande com o firme propósito de fazer uma gestão transparente, austera e com resultados positivos a curto, médio e longo prazos”, ressaltou a coordenadora.

A área de atuação da CR abrange os municípios de Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Campo Grande, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho, Rochedo e Sidrolândia, onde vivem aproximadamente 22 mil indígenas.

