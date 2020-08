Nota do 9º G.A.C

AVISO À POPULAÇÃO

Tiros de Salva de Artilharia

O Comandante do 9º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Major Cantuária, informa que tendo em vista a provável visita do senhor Presidente da República no dia 18 de agosto de 2020, a tropa do 9º GAC procederá com a interdição e o controle da circulação de veículos na Rua Calógeras, das 02:00h às 19:00h, no trecho compreendido entre as esquinas com a Rua Antônio João e a Avenida Visconde de Taunay, bem como na Avenida Visconde de Taunay no trecho compreendido entre o 9º GAC e a esquina com a Rua Treze de Maio. Esse fechamento tem por finalidade prover a segurança e o controle dos acessos ao 9ºGAC por ocasião do evento já mencionado.

Conforme previsto em protocolos de cerimonial das Forças Armadas, por ocasião da chegada do senhor Presidente da República, será realizada uma Salva de Gala, que consiste no disparo de vinte e um tiros de salva (festim) de obuseiros 105mm, em homenagem à autoridade visitante.

Considerando os estampidos dos tiros da referida salva, solicito a ampla divulgação pelas diversas mídias de comunicação aos moradores da cidade, para que não sejam surpreendidos e que sejam orientados a deixarem as janelas de suas casas, das lojas e dos veículos abertas, bem como os diversos alarmes. Dessa forma, evitam-se a quebra dos vidros e o disparo indesejado de alarmes automotivos.