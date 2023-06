Nome do PP para a Prefeitura de Nioaque, André Guimarães reuniu-se com cúpula do partido na filiação de Adriane Lopes

A festa do Progressistas (PP), na noite de ontem (1º de junho), para recepcionar a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes, que deixou o Patriota, foi marcada pela presença da cúpula daquele partido, como o presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira, do vice-governador Barbosinha, da senadora Tereza Cristina, além de deputados federais, do presidente da Assembleia Legislativa de Nato Grosso do Sul, Gerson Claro, de outros deputados estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças municipais.

‘’O PP mostrou sua importância e força no cenário político, sem deixar em segundo plano o diálogo com outros partidos, colocando em primeiro lugar o interesse do Estado e dos municípios’’, afirmou o pré-candidato a prefeito de Nioaque, André Guimarães, um dos convidados para o grande evento.

André Guimarães com o vice-governador Barbosinha. Foto: Leide Laura Meneses

Políticos de outros partidos estiveram presentes no ato de filiação da prefeita Adriane Lopes, como o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, o Carlão, do PSB. Ele ressaltou a força do PP por ter quadros importantes em nível estadual e nacional o que, segundo frisou, possibilitará que a Capital consiga mais recursos federais em investimentos na Capital. ‘’Por isso digo que o diálogo e a união de forças são importantes para atender as necessidades e os interesses das famílias de cada município’’, frisou ainda André.

Prefeita Adriane Lopes, de Campo Grande, e André Guimarães. Foto: Leide Laura Meneses

O potencial político de André Guimarães foi ressaltado durante as conversas que manteve com as lideranças do PP sobre o cenário das eleições de 2024. Em recente pesquisa do Instituto Ranking, ele aparece como o primeiro colocado, com o dobro dos índices de preferência do eleitorado com relação ao segundo colocado. “O desejo manifestado pela população pelo meu nome, demonstra a confiança de quem deseja mudanças em benefício de nossa querida Nioaque. Com apoio do meu partido, o PP, estou pronto para a jornada’’, afirmou.

André Guimarães em conversa com o deputado federal Luiz Ovando. Foto: Leide Laura Meneses

André Guimarães esteve com o vice-governador Barbosinha, senadora Tereza Cristina, deputado federal Luiz Ovando, prefeita Adriane Lopes, além de outras lideranças, tanto de Campo Grande, como do interior do Estado.

Com informações do Zero Um Informa