Nome do PP a prefeito, André Guimarães e o vice-governador Barbosinha discutem projetos para progresso de Nioaque

A necessidade de se implementar projetos com eixos estratégicos para impulsionar o desenvolvimento sócio-econômico de Nioaque, tirando a cidade do marasmo em que se encontra, foi a tônica do encontro do empresário e advogado André Guimarães, nome do Progressistas (PP) a prefeito do município nas eleições de 2024, com o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

De acordo com André Guimarães, a reunião constituiu-se de muita importância porque, na oportunidade, foi feita também uma análise sobre a participação efetiva do PP, na atual administração estadual. O Progressistas vem contribuindo para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul colaborando na adoção de estratégias que asseguram a consolidação de projetos visando o progresso no presente, com reflexos para o futuro.

O vice-governador Barbosinha e André Guimarães têm o mesmo entendimento que os municípios não podem ficar estagnados, vivendo apenas ‘’de passar os dias’’, sem iniciativa para melhorar a vida da população.

André apresentou ao vice-governador, ideias que permitirão projetar Nioaque como um dos polos econômicos de Mato Grosso do Sul, com justiça social, colocando o município em posição de destaque no Estado. ‘’A nossa gente é de trabalho, de compromisso com o desenvolvimento e, para aproveitar esse potencial, é importante que sejam criados programas que venham atender os mais diversos segmentos da população’’, disse ele.

Para André Guimarães, que tem o respaldo do PP para ser o candidato a prefeito de Nioaque, a conversa no campo político e administrativo com o vice-governador Barbosa foi ‘’extremamente proveitosa dado à sua jornada como homem público e receptivo às ideias de desenvolvimento dos municípios e, sobretudo, de Nioaque’’.

Em sua trajetória como homem público, Barbosinha – que é mestre em Direito Constitucional pela UnB (Universidade de Brasília) – foi prefeito de Angélica, diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, deputado estadual em dois mandatos e, agora, vice-governador de Mato Grosso do Sul. ‘’É um homem público de grande visão’’, afirmou André Guimarães, depois do encontro.

Fonte: Zero Um Informa