No sábado, “Memória e Identidade” estará em Nova Andradina

Ritmos transfronteiriços, energia latino-americana e livre acesso a difusão cultural e aprimoramento artísticos. Esses são os elementos que têm dado a cadência do projeto “Memória e Identidade”, do Projeto Kzulo. O trabalho segue em turnê por cidades do interior do Mato Grosso do Sul e nesta semana chega a Nova Andradina. A programação está marcada para sábado (6), a partir das 15h serão iniciadas as vivências artísticas – no Centro de Convenções Ubaldino de Souza – e a noite, às 20h30min, é a vez da festa tomar conta com os shows na Praça das Luzes. As atividades são todas gratuitas.

Ao todo, o projeto “Memória e Identidade” oferece três vivências artísticas, são elas: Gestão de Projetos Culturais na Área Musical; Musicalização, Ritmo e Percussão e Composição Musical.

Formado em 2017, o Projeto Kzulo conta com Marco Aurélio e Wellington Cháves (Nino) nos vocais, Lucas Rabelo na guitarra, Ricardo José Lourenço no contra-baixo, Claudio Alves no trombone, Julián Vargas e Lana na percussão e Alejandro Lasso na bateria.