No mês de combate às hepatites virais, Prefeitura realiza plantão de testagem na Praça Ary Coelho

Em alusão ao “Julho Amarelo”, mês de luta contra Hepatites Virais, a Prefeitura de Campo Grande, através do serviço de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), irá realizar plantões de testagem todos os finais de semana na praça Ary Coelho.

As ações vão acontecer aos sábados e domingos e começam às 8h da manhã, quando serão ofertados testes para 150 pessoas todos os finais de semana do mês. “Nosso objetivo é o diagnóstico de hepatites virais, que podem ser detectadas através de testes rápidos, mas também serão os testes para outras ISTs”, explica a gerente técnica de hepatites, Eliane Maria da Silva.

Ela ainda explica que as formas mais comuns da infecção no município são os vírus B e C, e que mais de 400 pessoas estão realizando o tratamento ativamente. “O tratamento é oferecido única e exclusivamente pelo SUS, então, mesmo que o paciente tenha o diagnóstico em uma clínica particular, os medicamentos serão retirados na rede pública”.

Ainda na ação, o paciente que obtiver o resultado positivo para hepatites será orientado sobre como proceder e onde buscar o tratamento. “A medicação está disponível tanto no hospital Esterina Corsini quanto no Cedip. O paciente sai com tratamento suficiente para seis meses e depois desse período retorna para fazer exame de carga viral e saber se há necessidade de continuar ou pode ser considerado curado”, explica a gerente técnica.

Hepatites

Há em circulação no país cinco tipos de hepatites virais, contudo, em Campo Grande, os registros mais comuns são os vírus B e C, que podem ser transmitidos por vias sexuais, ou, no caso da hepatite B, através de lesões provocadas por materiais perfurocortantes que estão infectados.

Porta de entrada também para o tipo D, a hepatite B pode ser prevenida através da vacina, que é disponibilizada pela rede pública de saúde. Outra ferramenta eficaz para evitar a doença, que só apresenta sintomas na fase avançada, é a esterilização de materiais e uso de preservativos.

Em geral, para realizar a testagem para Hepatite C, é necessário cumprir alguns requisitos, como ter 40 anos ou mais, porém, durante o mês de julho, o exame será disponibilizado para toda a população. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a meta até o ano de 2037 é reduzir em 90% os novos casos de hepatites virais no mundo.

Serviço – Plantão de testagem para hepatites

Data: sábados e domingos do mês de julho

Horário: a partir das 8 horas

Local: Praça Ary Coelho – Centro