Nioaque teve queda de quase 8% da população em 10 anos, diz IBGE

De acordo com o censo divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ontem (28), a população da cidade de Nioaque (MS) chegou a 13.220 pessoas no Censo de 2022, o que representa uma queda de -7,58% em comparação com o levantamento de 2010.

No município de Jardim (MS), que fica próximo a Nioaque, 50,82 Km, a queda populacional foi de -1,45%.

Já Aquidauana (MS), a 90 Km de Nioaque, teve uma taxa positiva de crescimento da população de 2,77%.

E em Bonito (MS), distante 112,7 Km de Nioaque, a taxa de crescimento populacional foi de 20,68%. Vale lembrar que o município explora a atividade turística e tem grande visibilidade nacional e internacional

A perda de moradores em Nioaque é consequência de uma série de fatores que passa pela administração municipal uma vez que a qualidade de vida das pessoas está comprometida, pois não há oportunidades de emprego, a saúde é um caos e a infraestrutura do município deixa muito a desejar. Tudo isso reflete diretamente no cotidiano das famílias que, sem perspectivas de melhoras, decidem mudar-se do município.

Com a diminuição da população, o problema é grande nos mais variados setores pois perdem todos: o município, os moradores, a geração de renda fica comprometida e há impacto negativo no recolhimento de impostos. O cenário tende a ficar pior e preocupante quando o gestor cruza os braços e apenas observa a cidade ficar estagnada, sem que tenha qualquer tipo de reação para tentar mudar esse quadro.

No ranking de população dos municípios, Nioaque está:

na 43ª colocação no estado;

na 175ª colocação na região Centro-Oeste;

e na 2.490ª colocação no Brasil.

A pesquisa do IBGE também aponta que a cidade em Nioaque tem uma densidade demográfica de 3,38 habitantes por km² e uma média de 2,84 moradores por residência.

No estado do Mato Grosso do Sul, a população é de 2.756.700, o que representa um aumento de 12,56% quando comparado ao Censo anterior.

Os dados do Censo também revelam que a população do Brasil é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010.

O Censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE; a anterior foi feita em 2010.

O levantamento realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país.

A atual edição do Censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Em 2021, houve um novo adiamento em razão da falta de recursos do governo.

Além de saber exatamente qual o tamanho da população, o Censo visa obter dados sobre as características dos moradores —idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, entre outras informações.