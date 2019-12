Nioaque terá representante em desfile Miss Plus Size

Paty Oliver de Nioaque estará concorrendo dia 06 de Dezembro a categoria Miss Plus Size…

Acompanhe a matéria do Campo Grande News

Na foto, da esquerda para direita, Laís, Lahuanny e Patrícia, a Jojo Leite Ninho.

Pela primeira vez em Campo Grande mulheres trans e travestis disputam a vaga de mais bela plus size de Mato Grosso do Sul. A categoria para quem sofre o preconceito duas vezes, primeiro pela transexualidade e segundo pelo corpo fora do padrão imposto pela sociedade definem o momento como valorização. Com entrada franca, o Concurso Miss Trans / Travesti MS 2019 acontece no próximo dia 6 de dezembro, na Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul).

Uma das candidatas é a cozinheira Lais Oliveira, de 23 anos, representando a cidade Três Lagoas. Ao Lado B, a participante relembra que teve uma infância complicada e antes de encarar na pele a transfobia teve de lidar com a gordofobia.

Laís saiu de casa aos 13 anos foi acolhida em outra residência e chegou a trabalhar com leilões, onde em fazendas teve os primeiros contatos com a gastronomia. No entanto, chegou a ser demitida ao descobrirem sobre sua sexualidade.

“É claro que com a travestibilidade, as coisas ficaram mais difíceis, mas sempre fui uma criança gorda. Tive fases de muita revolta e até entender que a pressão vinha da sociedade, cheguei ao ponto de deixar de ser trans. Mas fui amadurecendo e aos 18 anos voltei a me harmonizar, voltei a viajar e a correr atrás dos meus sonhos. Sempre tentei fugir da prostituição, mas por não ter o Ensino Médio completo encarei muito empregos, até me tornar cozinheira”, conta.

Esse é o quarto concurso, mas será o primeiro em que a categoria é específica para modelos plus size. No ano passado, Laís conquistou o quinto lugar no Miss MS e, neste ano, conseguiu o segundo lugar.

“Eu espero que esse estilo de concurso venha para ficar. Porque quando disputamos com todos, perdemos visibilidade. A trans plus size tem mais facilidade de se assemelhar a uma mulher cis, mas é preciso ter postura, afinal, a sociedade ainda não está preparada para ser afrontada. Com a questão da travesti eu não sofro tanto, mas com relação a pessoa gorda, sempre vai ter um olhando o que você está comendo. Mas sou feliz sendo assim, não pretendo emagrecer, porque comer é um prazer da vida e não deve ser imposto padrões”, finaliza.

A cabeleireira Lahuanny Oliveira Venâncio, de 32 anos, participa de um concurso pela terceira vez. Para ela fazer parte de uma disputa como essa é uma honra e pela primeira vez se sente representada dentro da categoria.