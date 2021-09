Nioaque recebe o jovem Talles com carreata após receber alta hospitalar

Após meses de lutas, de muitas orações, de ações solidárias, enfim o jovem Talles , que contraiu uma bactéria e esteve desenganado pelos médicos, está de volta ao aconchego do lar.

E Nioaque o recebeu com uma carreata, seguida pelos amigos da família e amigos de fé!

As boas vindas teve direito a recepção calorosa, pois quem acompanhou de perto, reconhece a história como um verdadeiro milagre de Deus.

As redes sociais estamparam a vitória, pois dias atrás os boletins médicos apontavam como sem solução, e com risco de morte diante do quadro.

Em contato com o Nioaqueonline, seu pai mais conhecido na cidade por “Tonhão”, por muitas vezes relatava que somente Deus poderia dar a vitória, porque a medicina já havia feito tudo que estava ao alcance.

Sua mãe muito fervorosa não perdeu as esperanças, e em união com irmãos de fé labutaram em oração, e o resultado aconteceu, na data de ontem 15/09, o jovem Talles saiu da Santa Casa, onde esteve por vários meses internado, a espera de solução.

Fotos e vídeos enviados via WhatsApp