Nioaque é novamente citada nas redes sociais por ex-presidente Jair Bolsonaro

Ontem (26), o deputado federal por Mato Groso do Sul, Marcos Pollon (PL), postou um vídeo no Instagram, onde está com o ex-presidente da república, Jair Bolsonaro (PL), que mais uma vez cita a cidade de Nioaque (MS) com nostalgia, pois foi onde morou por três anos quando servia ao exército.

Bolsonaro disse que teve uma conversa produtiva com o deputado, sobre várias demandas, mas principalmente sobre as armas que é uma especialidade de Marcos Pollon.

“Olá amigos de Mato Grosso do Sul, morei em Nioaque por três anos, estou com Pollon aqui, deputado federal, e conversamos sobre o Estado, sobre o Brasil, a questão das armas que é uma especialidade dele e entendo que é uma necessidade para todos nós. Então foi uma boa conversa e obviamente que a gente vai continuar nessas tratativas para o bem do nosso Brasil, um abraço a todos de Mato Grosso do Sul. Eu fico muito feliz toda vez que me dirijo a este Estado, onde morei por três anos”, disse Bolsonaro.

Finalizando o vídeo, Pollon enfatiza que os moradores de Mato grosso do Sul são apaixonados por Jair Messias Bolsonaro e que quando voltar ao Estado receberá todo esse carinho.

“Todos sabemos que o presidente Jair Messias Bolsonaro é o maior líder que esse país já teve, desde a fundação da república, e esse líder com a sua força e com a sua coragem vai reconstruir o nosso Brasil. O momento agora é de união, vamos unificar a direita e claro sempre pautados na verdade, na hombridade e no compromisso de construir um país melhor”.