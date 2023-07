Nioaque comemora seu 133º aniversário com show de João Bosco e Vinícius

Nioaque, comemora no dia 18 de julho o seu 133º aniversário de emancipação político-administrativa. Para comemorar essa data significativa, o prefeito Valdir Júnior e outras autoridades convidam toda a população a participar de um dia repleto de atividades especiais, incluindo inaugurações de obras e um evento beneficente.

Com o programa “Acelera Nioaque”, a cidade tem motivo para se orgulhar, pois alcançou mais um marco importante. Com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana, a administração municipal vai lançar pavimentação asfáltica de 100% da área central da cidade, proporcionando uma melhoria significativa na qualidade de vida dos moradores. Além disso, está sendo realizada a implantação de uma tubulação de saneamento de esgoto, promovendo um avanço no setor de saneamento básico, um salto na história de 38% para quase 100% de domicílios atendidos.

As comemorações continuam durante a noite, com a realização do segundo Arraia de Nioaque. O evento contará com a presença da dupla de sucesso nacional, João Bosco e Vinicius, que prometem animar o público com seus grandes sucessos. No ano passado, o 1º Arraiá de Nioaque teve como principal atração o músico Almir Sater. Almir Sater é conhecido nacionalmente.

Neste ano é importante ressaltar que toda a arrecadação do evento será destinada à APAE de Nioaque, demonstrando o compromisso do município em apoiar e auxiliar instituições de caráter social.

Essa programação especial de aniversário reflete o empenho da administração municipal em promover o desenvolvimento da cidade e oferecer momentos de lazer e cultura à população. Além disso, ao destinar recursos para a APAE local, Nioaque demonstra sua solidariedade e compromisso com a inclusão social e o bem-estar de todos os cidadãos.

Nioaque, com seus 133 anos de história, se destaca não apenas pela sua emancipação político-administrativa, mas também pelo compromisso em investir em melhorias para seus moradores e em ações que fortalecem os laços comunitários. Que essa seja comemorada marcada por momentos de alegria, união e avanço para o município.

