Nioaque comemora 131 anos de Emancipação Político Administrativo

Nioaque comemorou 131 anos de Emancipação Política Administrativo em 18/07, com visita do governador Reinaldo Azambuja inaugurando obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, e inauguração do Estádio Municipal Mauro Resstel – “Morada do Dino”. O valor das obras somam um investimento de mais de R$ 2 milhões.

Prefeito Junior recebeu a caravana de prefeitos da região juntamente com o governador do Estado Reinaldo Azambuja, secretário de Saúde do Estado Geraldo Resende, secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel.

Durante a visita em Nioaque, Azambuja vistoriou obras em andamento começando pela pavimentação e drenagem de águas pluviais no acesso ao frigorífico BXB, com investimento de recursos próprios de R$ 4,5 milhões. O trabalho irá beneficiar profissionais da indústria e proprietários rurais da região.

Outras vistorias foram feitas nas obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Avenida Eustácio Perez que dá acesso a diversos bairros e quatro aldeias indígenas da cidade. O governador também vistoriou a reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couto. Por último, foi autorizado o repasse de R$ 550 mil para aquisição de uma UTI móvel que irá atender casos de urgência e emergência no município.

Inauguração do Estádio Mauro Resstel

Familiares de Mauro Resstell estiveram na inauguração do Estádio que leva seu nome.

A revitalização e construção de arquibancadas foi fruto de parceria entre estado e município, sendo que o local é considerado cartão postal da cidade, com área de lazer para todas as idades.

Finalizando, o governador formalizou convênio que autoriza o repasse de R$ 550 mil de recursos estaduais para aquisição de uma UTI móvel para atender as situações de urgência e emergência dos cidadãos nioaquenses. Além disso, foi assinado termo de retomada de construção de 42 unidades habitacionais na Aldeia Brejão e 26 na Aldeia Cabeceira.

Poder Legislativo devolve ao erário público 180.000

Durante o evento pelo Presidente do Poder Legislativo de Nioaque, vereador Silas Ferreira juntamente com os vereadores foi devolvido aos cofres públicos, o de 180.000,00 reais para aquisição de uma ambulância no valor de 110.000,00 reais e o restante para pagar parte do 13º aos funcionários públicos do município.

Confira as fotos nas lentes de Elizete Maidana