Naviraí tem show com Fernanda Brum na Marcha Para Jesus dia 27

No dia 27 de maio, Naviraí sediará a Marcha Para Jesus. Um evento cristão, mobilizado pelo Conselho de Pastores do MS, juntamente com o Conselho Municipal, com apoio do Governo do Estado, Fundação de Cultura, prefeituras municipais e iniciativa privada.

Esse ano, o evento conta com a presença da cantora Fernanda Brum na Praça Prefeito Euclides Fabris, a partir das 20 horas.

A realização do evento alcançando a maior parte dos municípios do estados é devido ao apoio do Governo do Estado, Fundação de Cultura, SETESCC e prefeituras municipais. Em uma mensagem aos cristão, o governador Eduardo Riedel afirmou: “O governo do estado tem o prazer de apoiar as Marchas para Jesus em todo o estado do MS. Acredito que precisamos defender os valores que nós cultuamos, em especial da família e que é pelo poder dela que constituímos uma sociedade”.

“Apoiar eventos como a Marcha pra Jesus é muito importante para a Fundação de Cultura. É oportunizar ao público gratuitamente mais acesso, principalmente no interior do estado”, disse o diretor-presidente da fundação de cultura, Max Freitas.

MARCHA PARA JESUS 2023

Como todos os anos, a Marcha Para Jesus aborda um tema social e de relevância para o cidadão. Esse ano, o Governo do Estado, através do governador Eduardo Riedel, preocupado com o futuro das crianças e adolescentes em meio a uma onda de violência, abuso e deturpação, buscou o Conselho de Pastores do MS para formar uma parceria e levantar essa tema em busca de solução e cuidado com as crianças.

“Temos passado dias difíceis, que vemos intensificar a violência, o abuso, a deturpação e o descuido com as nossas crianças. Nesse ritmo, nosso futuro está comprometido e não podemos nos calar, nem deixar que isso aconteça, não só como cristãos, mas como cidadãos”, diz Wilton Acosta, presidente do Conselho de Pastores do MS.

O mês escolhido para o lançamento oficial da Marcha Para Jesus deste ano foi maio, por ser o mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil, uma das datas marcantes quando se diz sobre proteção à criança.

Ao todo serão 30 eventos realizados ao longo deste ano, divididos entre as cidades do Mato Grosso do Sul, viabilizados por apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura do MS, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer e Prefeituras Municipais.

