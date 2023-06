Na onda dos descontos do Governo Federal, Fiat Fastback estreia nova versão por R$ 115.990

A chegada do Fiat Fastback agitou o mercado automotivo nacional. Desta vez, de olho na Medida Provisória do Governo Federal, ele chega com uma nova versão de entrada, a Turbo 200 Automático que vem com preço competitivo aliado a grande quantidade de itens de série.

O Fastback Turbo 200 chega a partir de R$119.990, o que coloca o SUV Coupé em uma outra faixa de preço e assim, dentro dos requisitos necessários para participar do incentivo do Governo Federal e, com o desconto do governo chega no preço ao consumidor de R$115.990. Democratizando ainda mais funcionalidades, tecnologias e requinte encontrado apenas em modelos premium.

Ele mantém debaixo do capô o motor turbo 200 Flex com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm. O propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em apenas 9,4 segundos, sendo o mais rápido entre os concorrentes com motor 1.0 turbo na categoria.

O consumo de até 14,6 km/l na estrada também se destaca. Para comandar esse motor de ponta, a transmissão é um câmbio automático de 7 velocidades.

Além disso tudo, o Fastback turbo 200 também traz itens de série, como central multimídia de 8,4”, Apple CarPlay e Android Auto wireless, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado automático e digital, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, faróis e lanternas em LED, roda de liga leve 17”, 4 Airbags, Controle de Estabilidade (ESC) e Traction Control Plus (TC+).

Disponível em cinco cores, (branco banchisa, prata bari, preto vulcano, cinza silverstone e cinza strato), ele ainda conta com o maior porta-malas da categoria e amplo espaço interno, uma das maiores alturas em relação ao solo entre os concorrentes com posição de dirigir elevada e, performance dos motores turbo.