Na “Festa da Farinha”, governador garante parceria com município de Anastácio

Em dia de celebração, o governador Eduardo Riedel participou de vários eventos em Anastácio. Entre eles o lançamento de pacote de obras da prefeitura e a abertura da tradicional Festa da Farinha na noite desta sexta-feira (5). Na cidade ele destacou a importância de buscar um Estado próspero e que será parceiro da cidade em obras de infraestrutura, pavimentação e saúde.

O primeiro evento foi o lançamento do pacote de obras da prefeitura em alusão ao aniversário de Anastácio, no Centro de Convenções da cidade. O governador reafirmou que todos os compromissos firmados serão realizados.

“Continuamos conversando com as lideranças, prefeito e vereadores para ratificar que a cidade pode contar com o Governo do Estado nas suas principais prioridades. Vamos apoiar e ajudar no que for necessário. A única maneira de mostrar minha gratidão a cidade é sendo parceiro em obras de saúde, infraestrutura e pavimentação, onde farei de tudo para que todo município esteja asfaltado até o final do meu mandato”, afirmou o governador.

O Estado já investiu mais de R$ 208 milhões na cidade nós últimos oito anos, em áreas essenciais como infraestrutura, saúde, educação, segurança e habitação. Está em andamento inclusive a obra de pavimentação da “Estrada do 21”, que vai ligar Anastácio a Bonito, em um investimento de R$ 212 milhões, em quatro frentes de trabalho.

“Ainda iremos assinar nos próximos meses o convênio para repassar recursos ao hospital da cidade. É bonito de ver a prefeitura entregar resultados efetivos a população”, completou Riedel.

O prefeito de Anastácio, Nildo Alves, afirmou que o momento é de comemorar o aniversário de 58 anos da cidade, que vai ocorrer em 8 de maio, com projetos importantes para o município e apoio do Governo. “Levar desenvolvimento e bem estar para população. Depositamos a confiança no governador, com a convicção que fará uma excelente gestão. Trazendo investimentos para a cidade”.

O presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro afirmou que o Estado é o mais cresce no Brasil e Anastácio faz parte deste cenário. “Temos aqui um modelo moderno de gestão, que está sendo colocado em prática pelo Eduardo Riedel, que é difícil de ser superado. Um governador que vai surpreender a todos”.

Festa da Farinha

Na noite de ontem, o governador também participou da abertura da tradicional Festa da Farinha, que faz parte da história do município – que neste ano completa 58 anos de emancipação – e retorna após três anos, devido a pandemia. O evento tem o apoio do Governo do Mato Grosso do Sul.

“A Festa volta em grande estilo, fazendo parte de um legado construído pelo município, que deve ser valorizado. Deve se cultivar esta tradição, que faz parte da história e cultura deste povo”, disse Riedel.

A tradicional “Festa da Farinha” de Anastácio chega a sua 15° edição. Aberta ontem (5), a festividade é realizada pela Prefeitura Municipal até este sábado (06), com apoio do Governo do Estado. O evento acontece na Praça Arandú, com entrada franca para a população. Ela é marcada pela grande diversidade culinária e por atrações musicais, para animar a população de Anastácio.

O evento foi criado para homenagear a colônia nordestina que mora na cidade, principalmente os moradores da área rural, que tem a mandioca como principal produto comercializado na região. O público também vai ter acesso a outros pratos típicos, entre eles a tapioca, coxinha, bolo de puba, buchada de bode, entre outros.

O artesanato local e os produtos da agricultura familiar também são valorizados e ficam disponíveis na praça de alimentação, entre eles doces, queijos, pimentas e hortaliças. A Festa é um momento de manter viva a tradição da população, levando este costume para as novas gerações.

