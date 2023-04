Na Argentina, governador Riedel discute estratégias com países da Rota Bioceânica

Para discutir temas como tratado de logística e transporte, obras públicas, comércio e procedimentos fronteiriços, o governador Eduardo Riedel participa, hoje (13) e amanhã, do 3º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico, em Salta, na Argentina. . A rota facilitará o escoamento de produtos sul-mato-grossense e do restante do País para China, por meio do Oceano Pacíficom além de fortalecer a relação dos países do Mercosul com o mercado asiático.

O encontro reúne governadores dos estados subnacionais dos quatro países que integram a Rota Bioceânica (Argentina, Brasil, Chile e Paraguai), além de representantes de Relações Exteriores, prefeitos, reitores de universidades e membros de Câmaras e entidades empresariais.

Para o governador o evento fortalece os interesses comuns desses países por onde passará a Rota Bioceânica. “Precisamos alinhar ações no sentido de garantir o crescimento econômico regional, considerando o turismo, as culturas e a sustentabilidade ambiental”, afirma Riedel.

Em fevereiro, o governador esteve em Brasília para garantir o avanço nas obras da ponte que vai ligar o município de Porto Murtinho à cidade paraguaia de Carmelo Peralta e que compõe a Rota Bioceânica.

“A ponte sobre o Rio Paraguai é um projeto prioritário de nosso governo e essas questões envolvendo o acordo entre os dois países são fundamentais para o avanço das obras, por isso acompanhamos de perto. Seguimos agora na viabilização dos recursos necessários para a construção do acesso rodoviário até a ponte, a fim de que as duas obras tenham o mesmo cronograma de conclusão”, disse Eduardo Riedel, à época.