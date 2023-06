Na abertura da Exposul, Riedel destaca força econômica de Chapadão e ambiente positivo de negócios em MS

O governador Eduardo Riedel participou da abertura da Exposul, no município de Chapadão do Sul. Ele elogiou o evento e destacou a força econômica da cidade, ao lembrar que Mato Grosso do Sul segue o mesmo caminho, de prosperidade e bom ambiente de negócio.

“Uma festa muito positiva, uma exposição que cresce em movimento e tecnologia, e não deixa dúvida nenhuma que será uma grande feira agropecuária”, afirmou o governador.

Riedel destacou que durante o dia passou por várias obras na cidade, entre elas o anel viário de Chapadão que será construído. “Será uma obra que vai trazer muitos benefícios aos moradores. A cidade está em pleno desenvolvimento, com uma economia forte”, completou.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, lembrou da primeira edição da Exposul, há 30 anos. “Tenho certeza que vai ser um sucesso e vai trazer muita gente para prestigiar. Que todos possam se divertir com segurança”.

A tradicional exposição agropecuária é realizada pelo Sindicato Rural de Chapadão. O evento neste ano começou dia 7 de junho e segue até dia 11 (domingo). A expectativa é que até 50 mil pessoas compareçam ao evento nestes cinco dias.

Com uma arena e estrutura moderna montada no Parque de Exposições da cidade, a Exposul deve gerar R$ 10 milhões na economia da cidade e toda região. O evento conta com a parceria e apoio do Governo do Estado.

Os expositores, competidores e público em geral terão a sua disposição diversas áreas de convivência, como camarotes, arquibancadas cobertas, área universitária, praça de alimentação, assim como ampliação de banheiros e mais bilheterias para acesso ao local.

A Festa conta com shows né atrações musicais, exposição agroindustrial, rainha do rodeio, festa do peão, boate, palestras e leilão de gado. Tem ainda R$ 108 mil em premiação para os competidores.

“Temos uma edição que será mais moderna, com tecnologia e melhorias em diferentes áreas. Será melhor do que as outras. Uma grande festa para cidade e ao agro”, descreveu o presidente do Sindicato Rural, Walter Schlatter.

Participando do evento, a senadora Tereza Cristina também elogiou a Exposul e destacou a força econômica de Chapadão. “Uma cidade que está em plena ascensão e que vamos ajudar no que for preciso”.

Além do governador, participaram da abertura da Exposul a primeira-dama, Mônica Riedel, os secretários Hélio Peluffo (Infraestrutura), Eduardo Rocha (Casa Civil), Pedro Caravina (Segov), a senadora Tereza Cristina, o deputado Márcio Fernandes e demais autoridades.