“Música Erudita nas Escolas e Universidades” faz concerto em Naviraí

O projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” realiza na quinta-feira (27), o seu quarto concerto, às 20h30, no Campus da UFMS de Naviraí. A apresentação será feita no Bloco I da Universidade, situado na Rodovia MS-141, Km 04, saída para Ivinhema. A entrada é franca.

O objetivo do projeto é promover a difusão da música erudita pelo interior e Capital de Mato Grosso do Sul.“A nossa preocupação está na democratização do acesso à cultura. Ninguém gosta de algo que não conhece, por isso que visitamos escolas e universidades com esse intuito de aproximar o público demonstrando o quão agradável é a música erudita, despertando a curiosidade da plateia, contando um pouco das histórias e até mesmo mostrando às pessoas a riqueza musical do nosso estado, que tem nomes importantes neste universo clássico”, garante o músico, produtor cultural e idealizador do projeto, Evandro Dotto.

Formado por Evandro Dotto (violão), Bianca Danzi (cantora/soprano) e Gabriel Almeida (violino), o trabalho com cerca de uma hora de duração traz no repertório músicas da época barroca,renascentista e até canções de artistas regionais pouco conhecido entre o público em geral. A ideia é trazer um pouco da experiência das salas de concerto para pessoas que normalmente não têm o hábito ou a oportunidade de ter essa experiência com o estilo erudito.

Após Naviraí, o projeto segue para outras três cidades, são elas: Rio Verde (dia 19 de maio); São Gabriel do Oeste (22 de maio) e, por fim, Campo Grande (1º de junho). Ao todo, o projeto percorrerá sete cidades do Mato Grosso do Sul. Nesse circuito cultural, três cidades já sediaram os trabalhos: Coxim, Aquidauana e Três Lagoas, nos dias 12, 13 e 18 de abril, respectivamente.

O projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Trabalho artístico que conta com o apoio da UFMS.

A programação completa e outras informações do projeto você acompanha pelo Instagram eviolaodotto.

Projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” Naviraí – O concerto será no dia 27 de abril, às 20h30, no Campus de Naviraí – CPNV UFMS – Bloco I -, que fica na Rodovia MS-141, Km 04, saída para Ivinhema.

Fonte: Arruda Comunicação