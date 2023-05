MS tem saldo de 14.366 empregos gerados no primeiro trimestre

Mato Grosso do Sul fechou o primeiro trimestre de 2023 com um saldo positivo de 14.366 novas vagas com carteira assinada criadas no período. Os dados são do Caged-MTE (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego), compilados na Carta de Conjuntura do Mercado de Trabalho de abril, com os dados de março de 2023, divulgada nesta quinta-feira (27) pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). Clique aqui para ver o documento.

Somente no mês de março deste ano, foram criados 3.680 empregos formais no Estado. Em termos de ranking nacional de empregos formais, o Estado ficou em 13º no saldo de vagas no período. Os setores que mais geraram novos empregos formais foram: Serviços (+1.519); Indústria (+849) e Construção (+610). No acumulado dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul apresentou uma criação de 37.959 empregos formais.

“É muito positivo ver que Mato Grosso do Sul apresentou um saldo de 3.680 novos empregos formais no mês de março de 2023, com todos os grandes setores apresentando saldos positivos. Esses dados são uma evidência clara do potencial econômico do nosso Estado e demonstram que estamos no caminho certo para fomentar o desenvolvimento e a geração de empregos em nosso estado. Continuaremos trabalhando para promover políticas públicas que incentivem o empreendedorismo e a inovação, além de fortalecer os setores que mais geram emprego e renda para a população sul-mato-grossense”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

No acumulado dos últimos 12 meses os setores do Comércio e Serviços apresentaram um saldo de 8.293 e 12.459 vagas de trabalho a mais, respectivamente. Os principais serviços com os melhores saldos no mês de março de 2023 foram: Transporte, Armazenagem e Correio (+385 vagas), Educação (+343 vagas) e Saúde Humana e Serviços Sociais (+237 vagas).

O setor industrial apresentou saldo positivo principalmente no subsetor de Indústrias de Transformação, com 653 vagas de trabalho a mais. Na Construção Civil, foram mais 610 vagas no mês de março de 2023. No acumulado dos últimos 12 meses, a Indústria apresentou a criação de 3.578 novas vagas, enquanto na Construção Civil foram 7.153 novas contratações.

Os municípios com maior saldo acumulado de contratações no primeiro trimestre de 2023 foram Ribas do Rio Pardo, com 2.948; Campo Grande, com 2.558; Rio Brilhante (690); Nova Alvorada do Sul (667); Três Lagoas (628); Dourados (445); Chapadão do Sul (442); São Gabriel do Oeste (340); Aparecida do Taboado (336) e Naviraí (335).

Com informações da assessoria