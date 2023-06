MS integra Subcomitê do Governo Federal que vai tratar de demandas logísticas do país

A Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) vai representar Mato Grosso do Sul no Subcomitê de Integração e Desenvolvimento Sul-Americano, no âmbito do Comitê Ministerial de Governança do Ministério do Planejamento e Orçamento. De acordo com o secretário Jaime Verruck, “a criação desse Subcomitê vai atender às demandas de Governança no âmbito do governo federal relacionadas aos projetos prioritários de logística de Mato Grosso do Sul, como a Rota Bioceânica e as malhas ferroviárias”.

A participação do Governo de Mato Grosso do Sul no Subcomitê ocorre a convite do Ministério do Planejamento e Orçamento e terá como representantes o secretário Jaime Verruck e o Assessor da Semadesc, Lúcio Lagemman. No próximo dia 25 de julho, a Semadesc fará uma apresentação sobre a Rota Bioceânica e as oportunidades e ações de Mato Grosso do Sul, já em curso, para viabilização desse corredor rodoviário bioceânico.

Com informações da assessoria