Motociclista de 25 anos atropela três pessoas e mata jovem de 20 anos

Ainda após o anúncio da morte da jovem, amigos e populares se reuniram em frente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde o motociclista foi encaminhado, na tentativa de linchá-lo. A PM foi acionada mais uma vez para conter os ânimos, reforçando a segurança do condutor que também estava ferido. O motociclista que não teve o nome divulgado tem 25 anos e por ter ficado ferido no acidente, não realizou o teste do bafômetro. O rapaz foi encaminhado para a Capital onde permanece internado sob escolta policial. “Pelo que a gente conversou com as testemunhas, ele estava em alta velocidade e no momento em que as vítimas atravessavam colidiu contra elas”, explica o delegado ao G1.

O impacto foi de tamanha proporção que acordou moradora em frente , sendo postado em seu history facebook um vídeo com as movimentações da chegada da polícia no local.