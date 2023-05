Mostra United Dance leva valorização de bailarinos locais ao Glauce Rocha

Será realizada nos dias 13 e 14 de maio a Mostra United Dance que vai reunir quatro grandes grupos de dança do Estado no Teatro Glauce Rocha com entrada gratuita.

A Cia de Dança do Pantanal e Cia Dançurbana, se apresentam no dia 13 e a Cia Selma Azambuja e Sôma Cia de Dança, no dia 14. As companhias apresentam diferentes estilos de dança e essa diversidade faz com que o público possa apreciar uma variedade de performances, cada uma com sua própria história e mensagem.

“Escolhemos os grupos por referência e relevância. Fizemos um estudo das companhias mais antigas e as que estão em mais evidência no quadro da dança do Estado e chegamos a essas quatro. Essa mostra é para isso, valorizar os dançarinos e também unir quem trabalha com a dança em Mato Grosso do Sul”, afirma Rafael.

Além disso, a United Dance será uma oportunidade única para que os dançarinos possam trocar experiências e conhecimentos entre si. “O MS tem um grande potencial na dança, mas ainda falta apoio e ter esse intercâmbio entre grupos, fazer com que os bailarinos interajam, experimentem novas técnicas no corpo é muito interessante para que haja interação, assim os profissionais diversificam, se tornam mais versáteis e conhecem outras técnicas”, detalha Márcio, o outro idealizador.

O palco para receber a mostra é um dos principais teatros de Mato Grosso do Sul, o Glauce Rocha, e promete atrair um grande público de todas as idades. Será uma oportunidade para que as pessoas possam se emocionar e se inspirar com as performances, além de valorizar a cultura local e a arte da dança.

Integrantes dos grupos participantes da mostra acreditam que é de extrema importância eventos como o United Dance para que possam mostrar seu trabalho. “O convite para a mostra foi uma honra para nós, são quatro companhias profissionais do Estado e estar entre elas é muito gratificante. Eventos de dança são importantes para um nivelamento de bailarinos, grupos e cias, além de ser um ponto importantíssimo de profissionais de dança”, pontua a bailarina e ensaiadora da Cia Selma Azambuja, Ana Lúcia El Daher.

O bailarino e professor de dança contemporânea Wellington Julio, da Cia de Dança do Pantanal, frisa que é sempre muito bom se apresentar no Estado. “Tem um gosto especial pra gente, precisamos de mais movimentos como esse, pois nos coloca em visibilidade e assim passamos a ter mais qualificação e ser valorizados. Tenho certeza que os dias de apresentações será um sucesso”.

O projeto foi idealizado pelos dançarinos e produtores culturais, Rafael Fornazare e Márcio Elias e foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado.

Serviço – As apresentações acontecem nos dias 13 e 14 de maio, a partir das 19h30, no Teatro Glauce Rocha, localizado no campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados a partir das 18 horas. Mais informações pelo Instagram @uniteddancebrasil.

Com informações da assessoria