Morre subtenente do Exército vítima de grave acidente em ribanceira na BR-060

Antônio Quelis Pires, de 45 anos, subtenente do Exército Brasileiro, morreu após o grave acidente envolvendo um caminhão que transportava alimentos, na BR-060. O militar estava acompanhado de um colega, que ficou em estado grave.

O militar faleceu por volta das 16 horas, antes de ser transportado para outro hospital. Ele estava em coma na unidade hospitalar de Nioaque, região onde aconteceu o acidente, a aproximadamente 180 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Jardim MS News, um helicóptero chegou a ser acionado para transportar os militares até Campo Grande. No entanto, Antônio não resistiu aos ferimentos. Ele era passageiro do caminhão, conduzido por um cabo do Exército, que está em estado grave e foi encaminhado para a Capital em uma ambulância.

O caminhão ocupado pelas vítimas estava carregado com alimentos, que seriam distribuídos nos quartéis do Exército da região. O veículo acabou perdendo os freios e caiu na curva, parando com as rodas para cima e deixando o caminhão totalmente destruído.

