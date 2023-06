Morre o ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, ”patrono da agricultura tropical”

A indicação ao Prêmio Nobel da Paz foi responsável pela criação da Rede Paolinelli, que reuniu instituições do mundo acadêmico e do agronegócio com o propósito de coordenar e estimular o engajamento na indicação do ex-ministro da Agricultura ao prêmio.

Ocupou, também, a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais em três oportunidades – durante as gestões de Rondon Pacheco, Hélio Garcia e Eduardo Azeredo.

História

Alysson Paolinelli nasceu em Bambuí, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, em 1936. Ele deixou a cidade ainda adolescente, para estudar em Lavras, no Sul de Minas.

Engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura de Lavras (Esal), atual Universidade Federal de Lavras (Ufla), onde se tornou professor e diretor da unidade na década de 1960.

Foi secretário de Agricultura em Minas Gerais, quando se destacou e foi convidado a assumir o Ministério da Agricultura, que ficou entre 1974 e 1979, em todo o mandato de Ernesto Geisel.

Foi também presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e, desde 2010, esteve à frente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho).

Alysson, que ficou conhecido como “patrono da agricultura tropical”, deixa a mulher, Marisa Gonzaga.

Repercussão