Moradores do Bairro Jockey Club reclamam do abandono das ruas em Nioaque

Após denúncias de moradores, a reportagem do Nioaque Online foi até o bairro Jockey Club conferir a situação das ruas durante essa época de chuvas.

O Bairro Monte alto e Jockey Club, de acordo com moradores, está sem manutenção nas ruas e sem roçar as beiradas de ruas desde o ano passado.

Um morador l ocal identificado como Dieferson Santos comentou com a reportagem sobre as ruas do bairro: “estamos com problemas aqui no nosso bairro, mato está demais, na entrada do bairro vocês já podem identificar o matagal. Se entrar mais adiante no bairro irá perceber que tá pior”.

Dieferson aproveitou a oportunidade para comentar sobre a coleta de lixo. “Está complicado. Tem semana que o lixeiro passa, tem semana que não, me falaram que iriam fazer limpeza com caminhão caçamba e pá carregadeira, mas até hoje não foi realizada” terminou Dieferson.

Edição e fotos: Elielton Leão.