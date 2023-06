Moradores de Miranda reclamam de asfalto casca de ovo

Os moradores da cidade de Miranda, Mato Grosso do Sul, enviaram a redação do Nioaqueonline uma reclamação com relação ao novo asfalto feito no bairro Baiazinha, que fica próximo ao Hospital Municipal, que tem no máximo um mês e já está se desfazendo.

Com as chuvas dos últimos dias o asfalto casca de ovo já está causando problemas para os moradores, pois os buracos já estão tomando conta da pavimentação.

“Esse asfalto não tem nem um mês de realizado e já está se desfazendo. De que adianta fazer e não prestar. Já vai ter que fazer um tapa buraco aqui, assim não tem condições”, reclama o morador que não quis se identificar.

Asfalto foi feito pelo projeto PAC 2, do governo federal. O que na verdade é um empréstimo feito pela prefeitura, a ser pago com desconto no repasse municipal.