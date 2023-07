Moradora de Nioaque faz reclamação por falta de ambulância e descaso na saúde

Uma moradora de Nioaque (MS) fez um desabafo nas redes sociais com relação a falta de ambulância e mau atendimento no posto de saúde do município.

Acontece que o irmão fez uma cirurgia e começou a sangrar, precisando chamar a ambulância, porém foi atendido em um carro pequeno, inadequado para o transporte do paciente.

Já no posto de saúde, não fizeram o encaminhamento para Campo Grande (MS), local onde fez a cirurgia.

“Não foram capaz de encaminhar ele para Campo Grande, no HU, onde fez a cirurgia. Ficaram enrolando até à noite, dizendo estar esperando a ambulância. Quando foi às 19 hs mandaram ele de volta para casa”, disse Luciene Ramires Machado.

O irmão de Luciene foi levado ao Hospital Universitário por um vereador do município.

“O vereador Seco levou meu irmão em um carro pequeno e no hospital foi constatado infecção na cirurgia porque o dreno parou de puxar e no posto não foram capaz de verificar o dreno”, lamenta.

Luciene diz estar indignada com tanto descaso na saúde de Nioaque, pois o irmão terá que fazer outra cirurgia para limpeza da cirurgia infeccionada.

“Estou chocada com tanto absurdo. Cadê os vereadores, prefeito e secretaria de saúde? O médico dele do HU disse que era agora ter levado ele na mesma hora para o hospital”

Por fim ela deseja que nada de grave aconteça com seu irmão e lamenta por ver várias vezes a ambulância passando em frente de sua casa “atoa”.