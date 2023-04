Morador de Nioaque faz post no Facebook reclamando das estradas

Um morador de Nioaque/MS, fez um post no Facebook, no dia 27 de abril, marcando o prefeito Valdir Júnior (PSDB), para ficar ciente da reclamação das estradas da Colônia Conceição (Travessão do Ló).

“Que vergonha em Sr prefeito Valdir Júnior, deixar ficar numa situação dessas as estradas”, escreveu.

Ilson Bicudo solicita que o prefeito entregue o cargo já que não fez nada em relação a arrumar as estradas quando teve dias de sol.

“Quantos dias de sol que deu e não foi capaz de arrumar os lugares críticos. Pede licença, entrega o cargo para quem quer fazer pela população. Quem alavanca na verdade esse município são as colônias, as aldeias e quilombolas com impostos cobrados, como por exemplo o Fundersul e ter que sujeitar a uma situação dessas. (ISSO É UMA VERGONHA)”, finaliza.