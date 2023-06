Mochi quer repactuação de dívidas dos servidores nos empréstimos consignados

Na sessão ordinária desta terça-feira (20), o deputado Junior Mochi (MDB) pediu informações à Secretaria de Estado de Administração (SAD) e à Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev) sobre os empréstimos consignados dos servidores públicos estaduais. Na tribuna, o parlamentar explicou que a ideia é apresentar esses dados em reunião com as instituições financeiras e solicitar uma repactuação das dívidas.

“Diante do comprometimento dos salários dos servidores com as prestações dos empréstimos consignados, por já virem descontadas em folha de pagamento, estamos apresentando essa indicação solicitando os dados. Os empréstimos têm onerado o orçamento dos servidores e pouco tem sobrado no valor líquido das remunerações”, disse Mochi.

Com o levantamento em mãos, o deputado pretende realizar uma reunião e propor a renegociação da taxa de juros, ou o enquadramento no limite da legislação (40%) ou o alongamento do perfil da dívida. Mochi acredita que os servidores estaduais devem aproximadamente R$ 3 bilhões em empréstimos consignados.

Pedro Kemp (PT) também é favorável à repactuação das dívidas. “Fico preocupado com a situação de muitos servidores que, no momento de necessidade, recorreram aos empréstimos, comprometendo os salários por muitos anos, com taxas de juros elevadas. Defendo a repactuação, principalmente para aqueles que recebem as menores remunerações”, afirmou Kemp.