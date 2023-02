Ministério garante R$ 100 milhões a MS para Rota Bioceânica

Para concretizar a Rota Bioceânica e manter estradas federais e estaduais, o Ministério dos Transportes garantiu, em reunião nesta quinta-feira (9), ao governador Eduardo Riedel (PSDB), o repasse para Mato Grosso do Sul de R$ 984 milhões. Só para a alça de acesso à Rota serão investidos R$ 100 milhões.

Com o anúncio dos investimentos, o governo estadual deve lançar licitação nos próximos dias para construção da alça, conforme o governador Eduardo Riedel (PSDB). “Trouxemos um amplo arco de investimentos de rodovias que vínhamos falando das BRs 262, 267, relicitação da 163, o acesso à Rota Bioceânica. Estamos falando de R$ 984 milhões de investimentos, R$ 93 milhões na alça, que vai agora para fase de licitação, para que a gente tenha esse sonho concretizado”, afirmou.

A alça garante acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, na divisa entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta.

100 dias – Do montante total anunciado pelo Governo Federal ao Estado, R$ 425 milhões serão repassados já nos primeiros 100 dias.

Assim, o investimento federal será usado na infraestrutura logística das rodovias que cortam o Estado, especialmente as BRs 262, 267 e 163, além do acesso à Rota Bioceânica.

Reunião – O recurso foi confirmado pelo ministro Renan Filho, do Ministério dos Transportes, que recebeu o governador no fim da tarde de quinta-feira (9) com a ministra Simone Tebet, a senadora Tereza Cristina e os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Conforme Riedel, com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) terá discussão das concessões das rodovias. “É importante atrair capital privado e o Governo Federal se dispôs a colocar esse investimento que garante acesso à ponte, a alça que transforma a Rota Bioceânica, o anel de Três Lagoas que é fundamental para o desenvolvimento de toda a Costa Leste”.

A senadora Tereza Cristina (PP) acompanhou a reunião no Ministério dos Transportes e também pontuou sobre a liberação de recursos. “Estamos conversando sobre os projetos de infraestrutura para Mato Grosso do Sul, rodovias, ferrovias e portos. O governador entregou as propostas do Estado e tivemos uma posição positiva do ministro Renan Filho de investimentos”.

O secretário Jaime Verruck destacou a importância do investimento no corredor logístico de integração entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. “A Rota Bioceânica muda a geopolítica da produção sul-mato-grossense, então essa confirmação da construção da alça de acesso à ponte, já com recursos alocados, é essencial”, comentou o titular da Semadesc.

Fonte: Campo Grande News/Foto: Márcio Ferreira