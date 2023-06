Mestrado em Zootecnia da UEMS/Aquidauana prorroga inscrições para aluno regular

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, área de concentração em Produção Animal no Cerrado-Pantanal, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Aquidauana, informa que foram PRORROGADAS as inscrições para o Mestrado em Zootecnia até dia 23 de junho de 2023. São 16 vagas como Aluno Regular e o ingresso será a partir do segundo semestre do ano de 2023.

As inscrições deverão ser realizadas no site https://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal , até 23/06/2023. A documentação exigida para inscrição (item 4) deverá ser encaminhada via e-mail para o endereço: [email protected] com solicitação de recebimento, desde que enviada até a data de encerramento das inscrições.

Ao realizar a inscrição no portal e solicitar o boleto bancário para pagamento, o candidato será direcionado para a página da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FUNAEPE), onde realizará outro cadastro para gerar o boleto no valor de R$ 70,00. O recolhimento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 23 de junho de 2023, em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. Não será aceito comprovante de recolhimento com agendamento de pagamento.

Será ofertado o quantitativo de até 16 vagas, as quais serão preenchidas de acordo com as normas institucionais em relação ao regime de cotas adotado pela Política de Ações Afirmativas.

Sobre o PGZOO

O Programa de mestrado em Zootecnia – Produção Animal no Cerrado-Pantanal tem por objetivo promover a criação de redes de pesquisa para diminuir os desequilíbrios regionais na oferta e desempenho da Pós-Graduação e atender à área de conhecimento que constitui a Ciências Agrárias. Assim, diminuirão as distâncias existentes entre universidade e o espaço produtivo, por meio da proposição de projetos de pesquisa relacionados com demandas dos setores produtivos da região, considerando não apenas as questões de produção e produtividade, mas também o desenvolvimento e o progresso do homem do campo na sua busca de bases materiais e sociais. As linhas de pesquisas desenvolvidas pelo programa são: Produção de ruminantes no Cerrado e Pantanal e Produção de monogástricos e organismos aquáticos no Cerrado e Pantanal. Conheça mais sobre o PGZOO, aqui.

