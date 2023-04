“Memória e Identidade” do projeto Kzulo, sábado em Três Lagoas

A cidade de Três Lagoas é a segunda a receber o show “Memória e Identidade” do projeto Kzulo, que está circulando por algumas cidades de Mato Grosso do Sul. O grupo já passou por Dourados e ainda fará o show em Nova Andradina, no dia 6 de maio. Na cidade que faz fronteira com o Estado de São Paulo, o show acontece na Kasa do Mateus, neste sábado (22), a partir das 20h30, e tem entrada gratuita.

Com uma mistura de brasilidades e latinidades, a música do Projeto Kzulo tem uma sonoridade única, que emociona e encanta o público. O grupo, que é de Campo Grande, idealizou essa turnê em fevereiro de 2021 e, com ela, tem como objetivo descentralizar a produção cultural e propor uma interação entre atores e agentes socioculturais em cidades do interior do Estado. O show “Memória e Identidade” apresenta 12 músicas autorais.

“A ideia do projeto surgiu por acreditarmos que poderíamos expandir a nossa vivência em Campo Grande para o interior. É uma forma de descentralizar o acesso à cultura, já que estamos ampliando as ideias e colaborando com artistas locais. Com as vivências artísticas cada integrante do Kzulo vai passar um pouco do seu conhecimento, com temas que vamos trabalhar, que vão desde a composição e ritmos de percussão até a gestão de projetos culturais”, detalha Ricardo Lourenço, contrabaixista do projeto Kzulo.

A abertura do evento fica por conta da cantora de samba Alba Lessa, que emociona e agita o público com sua voz potente. Ela tem uma grande expectativa pelo show e espera que as pessoas apreciem a música. “Estou um pouco ansiosa, porque é um show de abertura que evidenciará o projeto Kzulo, com todas as suas particularidades, e por buscar contribuir com o desenvolvimento artístico e cultural. É uma responsabilidade imensa no entendimento de que construir parcerias e pontes efetivas”, afirma.

Este projeto é desenvolvido pelo Projeto Kzulo e foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Vivências artísticas também fazem parte do projeto

Além dos shows, o projeto ainda conta com vivências artísticas culturais. Haverá oficina de gestão de projetos culturais na área musical, ministrada por Alejandro Lasso, Julián Vargas e Ricardo Lourenço, oficina de composição musical, ministrada por Lucas Rabelo, Marco Aurélio Moreira e Wellington Chaves, e oficina de musicalização, ritmo e percussão, ministrada por Cláudio Alves e Lana Dias.

Em Dourados o público ficou muito envolvido com o aprendizado e adquiriu bastante conhecimento durante as aulas. A escritora e professora venezuelana Rosana Daza, que vive na cidade há cerca de 7 anos, ficou interessada nas oficinas após vir uma chamada em espanhol.

“Fiquei muito feliz em ouvir um convite em minha língua materna, achei de um carinho muito grande, já que vivemos num continente onde quase todos os países falam espanhol e a língua é um dos aspectos que nos aproxima. Durante a oficina aprendi bastante sobre música, além de ter visto a influência latina na música da banda, que me trouxe lembranças da minha terra natal. Me trouxe conhecimento e memórias, foi incrível”, conta.

As vagas para as oficinas em Três Lagoas já foram preenchidas, mas ainda estão abertas para a cidade de Nova Andradina, no dia 6 de maio. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site www.projetokzulo.com/memoria-e-identidade/. Outras informações podem ser adquiridas pelo Instagram da banda @projetokzulo.