MEGA SHOW DE PRÊMIOS EM PROL AO SENHOR ADÃO DA SILVA

Membro dos Quilombolas “Cardoso”, Adão da Silva, 67 anos de idade está necessitando fazer exames de saúde, sendo que um dos exames, Ecodoppler, o SUS (Sistema Único de Saúde) não faz a cobertura, necessitando recorrer ao particular.

Sua esposa, Senhora Regina procurou a direção do site, relatou que desde outubro do ano passado não conseguiu fazer exames prescritos pelo médico, sendo que sua saúde vem piorando, e por não ter os exames em mãos, que dariam um norte para um tratamento adequado, o quadro de saúde do Senhor Adão vem piorando.

Apos ouvir os relatos e a realidade da família, a direção do site prontamente recorreu à sociedade para unir forças e assim ajudar essa família.

Ainda falando da realidade da família, eles são pessoas conhecidas da cidade, e por estar com problemas de saúde, o senhor Adão não trabalha há quase um ano, sendo relatado pela Regina que estão vivendo de doações.

Conhecendo bem a realidade da cidade, e sabendo do espirito solidário de muitos, iniciou-se a campanha para ajudar o senhor Adão a realizar seus exames e obter subsídio para munir suas necessidades básicas no momento.

Diante das muitas dúvidas e perguntas, procuramos também a secretária de saúde, Senhora Sandra Calango, para que pudesse esclarecer se realmente este exame em questão não é subsidiado pelo SUS. Sendo respondido pela secretária que o exame em questão não é coberto pelo SUS, que o pedido é feito, mas que tem que aguardar na fila do SUS até surgir a vaga.

ESCLARECIMENTO DOS FATOS

Nioaque tem o Calçadão da Praça que foi construído para finalidades festivas, mas que hoje agrega lanchonetes na Praça, e que de quarta a domingo acontecem os Shows de Prêmios.

A direção procurou o proprietário da Lanchonete Tropical, para viabilizar o dia 08 de fevereiro, para realizar o show de prêmios em prol ao senhor Adão, sendo dito pelo proprietário que a data já estava guardada para o servidor público de Nioaque conhecido por Tibino, que, diga-se de passagem, já é conhecido pela prática de sempre estar realizando show de prêmio em Nioaque.

A direção do site representada pela senhora Elizete Maidana ao dizer que faria em outro local e na mesma data, recebeu a resposta de que poderia fazer no calçadão, sendo testemunhado pela servidora Márcia Jara.

Mas já no domingo dia 02/02, recebeu do proprietário Luis Alberto, via telefone a negação do calçadão, pois o senhor Tibino não iria ceder a data.

De imediato a direção procurou novo local, explanando em rede social “Facebook”, para que se alguém pudesse ajudar fornecendo o local para realizar o evento, que a informasse.

De imediato apareceram várias sugestões e cedência para realizar o Show de prêmios, haja vista, se tratar de doença.

Nioaque é uma cidade pacata, mas em se tratando de solidariedade o povo é unido, e não medem esforços para dar as mãos a quem necessita.

E, assim o proprietário da Líder Conveniência, Senhor Aldo Xavier juntamente com sua esposa Flávia Rocha estão disponibilizando seu estabelecimento para realizar o show de prêmios, pois ambos entenderam da necessidade da família, que não possui renda para realizar o exame, e ainda assim subsidiar custos básicos no momento.

Diante da divulgação muitos colaboradores procurou a direção do site e fizeram as suas doações em prendas. Já se passaram de 30 prendas e com expectativas de mais doações.

O Show será realizado dia 08 de Fevereiro, na Líder Conveniência, na Rua Guia Lopes. Caso o tempo não contribua, pois o período é de muita chuva, e caso venha chover na noite, os organizadores comunicarão uma nova data.

A direção do site agradece imensamente a doação de muitas prendas, agradece a solidariedade dos muitos amigos e moradores da cidade, e lamenta, que em uma hora como essa o proprietário da lanchonete Tropical Lanches não tenha somado junto com essa ação, não permitindo que o show de prêmio fosse realizado no calçadão, que é de domínio público.

Por Elizete Maidana

Fotos de alguns dos colaboradores: